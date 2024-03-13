Мама рассказала, как ее сына избила толпа в школе Екатеринбурга

Потасовка между пятиклассниками и первоклассником в 131-й школе Екатеринбурга началась со словесной перепалки. После этого старшеклассники удерживали и избивали мальчика. Подробности случившегося рассказала мама потерпевшего.
«Один из пятиклассников подошел и начал оскорблять моего сына, а он у меня молчать не будет. После словесной перепалки его толкнули и он ударил в ответ. Остальные его держали, а пацан из его класса избивал», — написала женщина в соцсетях. Ее ребенок получил ушибы. Она уже свозила мальчика в больницу.
«Сейчас с [сыном] все в порядке. Немного побудет дома. Надеюсь, больше инцидентов не будет. Дети получат то, что заслуживают», — добавила мама.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что никто из учеников не получил травмы. А причиной конфликта стал спор из-за компьютерной игры. Сотрудники ПДН организовали проверку в учреждении.
Предварительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети сообщалось, что пострадавший учится в третьем классе.
Обновлено в 17:45. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.
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