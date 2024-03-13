Мама рассказала, как ее сына избила толпа в школе Екатеринбурга

В школе Екатеринбурга толпа учеников избила первоклассника из-за ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, класс, стул, парта, школьная мебель, школьный кабинет
Потасовка произошла в школе №131 (архивное фото) Фото:

Потасовка между пятиклассниками и первоклассником в 131-й школе Екатеринбурга началась со словесной перепалки. После этого старшеклассники удерживали и избивали мальчика. Подробности случившегося рассказала мама потерпевшего.

«Один из пятиклассников подошел и начал оскорблять моего сына, а он у меня молчать не будет. После словесной перепалки его толкнули и он ударил в ответ. Остальные его держали, а пацан из его класса избивал», — написала женщина в соцсетях. Ее ребенок получил ушибы. Она уже свозила мальчика в больницу.

«Сейчас с [сыном] все в порядке. Немного побудет дома. Надеюсь, больше инцидентов не будет. Дети получат то, что заслуживают», — добавила мама.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что никто из учеников не получил травмы. А причиной конфликта стал спор из-за компьютерной игры. Сотрудники ПДН организовали проверку в учреждении.

Предварительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети сообщалось, что пострадавший учится в третьем классе.

Обновлено в 17:45. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.

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Потасовка между пятиклассниками и первоклассником в 131-й школе Екатеринбурга началась со словесной перепалки. После этого старшеклассники удерживали и избивали мальчика. Подробности случившегося рассказала мама потерпевшего. «Один из пятиклассников подошел и начал оскорблять моего сына, а он у меня молчать не будет. После словесной перепалки его толкнули и он ударил в ответ. Остальные его держали, а пацан из его класса избивал», — написала женщина в соцсетях. Ее ребенок получил ушибы. Она уже свозила мальчика в больницу. «Сейчас с [сыном] все в порядке. Немного побудет дома. Надеюсь, больше инцидентов не будет. Дети получат то, что заслуживают», — добавила мама. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что никто из учеников не получил травмы. А причиной конфликта стал спор из-за компьютерной игры. Сотрудники ПДН организовали проверку в учреждении. Предварительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети сообщалось, что пострадавший учится в третьем классе. Обновлено в 17:45. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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