Кураторы заставили жителя Тюменской области продать машину, взять кредит, а затем прийти в банк с ружьем и ограбить его. Об этом в своем telegram-канале рассказал пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги в Тюменской области прямо на выходе из банка задержали мужчину, который угрожая оружием, похитил из кассы более трех миллионов рублей. Как выяснилось, 52-летний местный житель действовал по указанию кураторов. С помощью психологических манипуляций они убедили его продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить деньги на так называемые безопасные счета. А затем дали ему задание ограбить банк», — рассказала Ирина Волк.
ЧП произошло в Казанском районе области. Теперь мужчину будут судить за разбой. В то же время, правоохранителям предстоит дать оценку и мошенническим действиям, жертвой которых стал обвиняемый.
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