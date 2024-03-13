В Тюменской области мужчина с ружьем ограбил банк по заданию кураторов. Видео

13 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мужчина с ружьем пришел в банк и забрал три миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Кураторы заставили жителя Тюменской области продать машину, взять кредит, а затем прийти в банк с ружьем и ограбить его. Об этом в своем telegram-канале рассказал пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Мои коллеги в Тюменской области прямо на выходе из банка задержали мужчину, который угрожая оружием, похитил из кассы более трех миллионов рублей. Как выяснилось, 52-летний местный житель действовал по указанию кураторов. С помощью психологических манипуляций они убедили его продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить деньги на так называемые безопасные счета. А затем дали ему задание ограбить банк», — рассказала Ирина Волк. ЧП произошло в Казанском районе области. Теперь мужчину будут судить за разбой. В то же время, правоохранителям предстоит дать оценку и мошенническим действиям, жертвой которых стал обвиняемый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кураторы заставили жителя Тюменской области продать машину, взять кредит, а затем прийти в банк с ружьем и ограбить его. Об этом в своем telegram-канале рассказал пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Мои коллеги в Тюменской области прямо на выходе из банка задержали мужчину, который угрожая оружием, похитил из кассы более трех миллионов рублей. Как выяснилось, 52-летний местный житель действовал по указанию кураторов. С помощью психологических манипуляций они убедили его продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить деньги на так называемые безопасные счета. А затем дали ему задание ограбить банк», — рассказала Ирина Волк. ЧП произошло в Казанском районе области. Теперь мужчину будут судить за разбой. В то же время, правоохранителям предстоит дать оценку и мошенническим действиям, жертвой которых стал обвиняемый.