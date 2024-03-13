В Тюменской области мужчина с ружьем ограбил банк по заданию кураторов. Видео

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Мужчина с ружьем пришел в банк и забрал три миллиона рублей Фото:

Кураторы заставили жителя Тюменской области продать машину, взять кредит, а затем прийти в банк с ружьем и ограбить его. Об этом в своем telegram-канале рассказал пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги в Тюменской области прямо на выходе из банка задержали мужчину, который угрожая оружием, похитил из кассы более трех миллионов рублей. Как выяснилось, 52-летний местный житель действовал по указанию кураторов. С помощью психологических манипуляций они убедили его продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить деньги на так называемые безопасные счета. А затем дали ему задание ограбить банк», — рассказала Ирина Волк.

ЧП произошло в Казанском районе области. Теперь мужчину будут судить за разбой. В то же время, правоохранителям предстоит дать оценку и мошенническим действиям, жертвой которых стал обвиняемый.

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Кураторы заставили жителя Тюменской области продать машину, взять кредит, а затем прийти в банк с ружьем и ограбить его. Об этом в своем telegram-канале рассказал пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Мои коллеги в Тюменской области прямо на выходе из банка задержали мужчину, который угрожая оружием, похитил из кассы более трех миллионов рублей. Как выяснилось, 52-летний местный житель действовал по указанию кураторов. С помощью психологических манипуляций они убедили его продать машину, оформить кредит на 2,5 млн рублей и отправить деньги на так называемые безопасные счета. А затем дали ему задание ограбить банк», — рассказала Ирина Волк. ЧП произошло в Казанском районе области. Теперь мужчину будут судить за разбой. В то же время, правоохранителям предстоит дать оценку и мошенническим действиям, жертвой которых стал обвиняемый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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