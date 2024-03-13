В тюменских магазинах продают блокноты с аниме 18+

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с предпринимателем Андреем Фроловым. Екатеринбург, вьюгин михаил, аниме
Японское аниме, персонажи которого размещены на обложке, содержит сцены насилия и эротические сцены Фото:

В Тюмени на прилавке магазина продаются записные книжки с персонажами японского аниме «Выдающиеся звери». Как пишет telegram-канал «Темы Тюмени», мультфильм имеет возрастное ограничение из-за содержащихся там сцен насилия.

«Блокноты с аниме 18+ заметили на полках тюменских магазинов. „Выдающиеся звери“ имеют возрастное ограничение из-за обилия жестоких и эротических сцен. Продавцов, видимо, не смутила тематика произведения и то, что дети могут заинтересоваться „безобидными“ зверьками на тетради», — указано в сообщении.

Магазин, в котором нашли тетради с аниме 18+, принадлежит известной российской сети. В магазинах сети продают товары по фиксированной цене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на прилавке магазина продаются записные книжки с персонажами японского аниме «Выдающиеся звери». Как пишет telegram-канал «Темы Тюмени», мультфильм имеет возрастное ограничение из-за содержащихся там сцен насилия. «Блокноты с аниме 18+ заметили на полках тюменских магазинов. „Выдающиеся звери“ имеют возрастное ограничение из-за обилия жестоких и эротических сцен. Продавцов, видимо, не смутила тематика произведения и то, что дети могут заинтересоваться „безобидными“ зверьками на тетради», — указано в сообщении. Магазин, в котором нашли тетради с аниме 18+, принадлежит известной российской сети. В магазинах сети продают товары по фиксированной цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...