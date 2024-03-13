В тюменских магазинах продают блокноты с аниме 18+

В Тюмени на прилавке магазина продаются записные книжки с персонажами японского аниме «Выдающиеся звери». Как пишет telegram-канал «Темы Тюмени», мультфильм имеет возрастное ограничение из-за содержащихся там сцен насилия.
«Блокноты с аниме 18+ заметили на полках тюменских магазинов. „Выдающиеся звери“ имеют возрастное ограничение из-за обилия жестоких и эротических сцен. Продавцов, видимо, не смутила тематика произведения и то, что дети могут заинтересоваться „безобидными“ зверьками на тетради», — указано в сообщении.
Магазин, в котором нашли тетради с аниме 18+, принадлежит известной российской сети. В магазинах сети продают товары по фиксированной цене.
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