Группа «Бутырка» выступила с концертом в Сургуте для жен бойцов СВО Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, выступила с концертом в Сургуте специально для жен бойцов СВО. Организатором выступления популярных шансонье накануне 8 марта стал городской развлекательный комплекс. Об этом сообщила управляющая заведением Светлана Ханкевич в соцсети.



«Мы выступили спонсором для поздравления жен и матерей солдат СВО. Особым подарком было выступление группы „Бутырка“», — написала Ханкевич на своей странице в соцсети «Вконтакте».



Группа также выступила и в Урае. Шансонье исполнили песню в поддержку российских военнослужащих. «Группа „Бутырка“ выразила слова поддержки нашим землякам из города Урай и Кондинского района, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат думы Урая Евгений Ребякин.



Ранее URA.RU сообщало, что «Бутырка» посвятила песню нижневартовскому криминальному авторитету — вору в законе Ражидину Михралиеву по прозвищу Раджик Нижневартовский. Также группа почтила память криминального авторитета Владимира Зятькова (Зятька), который погиб в Сургуте.