«Бутырка» выступила с концертом в Сургуте для жен бойцов СВО

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Группа «Бутырка» выступила с концертом в Сургуте для жен бойцов СВО Фото:

Музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, выступила с концертом в Сургуте специально для жен бойцов СВО. Организатором выступления популярных шансонье накануне 8 марта стал городской развлекательный комплекс. Об этом сообщила управляющая заведением Светлана Ханкевич в соцсети.

«Мы выступили спонсором для поздравления жен и матерей солдат СВО. Особым подарком было выступление группы „Бутырка“», — написала Ханкевич на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Группа также выступила и в Урае. Шансонье исполнили песню в поддержку российских военнослужащих. «Группа „Бутырка“ выразила слова поддержки нашим землякам из города Урай и Кондинского района, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат думы Урая Евгений Ребякин.

Ранее URA.RU сообщало, что «Бутырка» посвятила песню нижневартовскому криминальному авторитету — вору в законе Ражидину Михралиеву по прозвищу Раджик Нижневартовский. Также группа почтила память криминального авторитета Владимира Зятькова (Зятька), который погиб в Сургуте.

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Музыкальная группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, выступила с концертом в Сургуте специально для жен бойцов СВО. Организатором выступления популярных шансонье накануне 8 марта стал городской развлекательный комплекс. Об этом сообщила управляющая заведением Светлана Ханкевич в соцсети. «Мы выступили спонсором для поздравления жен и матерей солдат СВО. Особым подарком было выступление группы „Бутырка“», — написала Ханкевич на своей странице в соцсети «Вконтакте». Группа также выступила и в Урае. Шансонье исполнили песню в поддержку российских военнослужащих. «Группа „Бутырка“ выразила слова поддержки нашим землякам из города Урай и Кондинского района, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат думы Урая Евгений Ребякин. Ранее URA.RU сообщало, что «Бутырка» посвятила песню нижневартовскому криминальному авторитету — вору в законе Ражидину Михралиеву по прозвищу Раджик Нижневартовский. Также группа почтила память криминального авторитета Владимира Зятькова (Зятька), который погиб в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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