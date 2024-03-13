Захарова нашла скрытый смысл в словах Макрона об отправке войск на Украину

Захарова: заявления лидеров Запада об отправке войск связаны с разделом Украины

13 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что союзники Киева начали делить Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с прессой. «Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений на Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — заявила Мария Захарова. Трансляция ее выступления проходит на youtube-канале российского дипведомтсва. Ранее Макрон начал активно продвигать идею отправки военных на Украину. В СМИ также писали, что Франция начала искать союзников, для того чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание подобной коалиции «очень опасной линией», пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с прессой. «Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений на Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — заявила Мария Захарова. Трансляция ее выступления проходит на youtube-канале российского дипведомтсва. Ранее Макрон начал активно продвигать идею отправки военных на Украину. В СМИ также писали, что Франция начала искать союзников, для того чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание подобной коалиции «очень опасной линией», пишет деловое издание «Взгляд».