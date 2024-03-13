Захарова нашла скрытый смысл в словах Макрона об отправке войск на Украину

Захарова: заявления лидеров Запада об отправке войск связаны с разделом Украины
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что союзники Киева начали делить Украину Фото:

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с прессой.

«Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений на Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — заявила Мария Захарова. Трансляция ее выступления проходит на youtube-канале российского дипведомтсва.

Ранее Макрон начал активно продвигать идею отправки военных на Украину. В СМИ также писали, что Франция начала искать союзников, для того чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание подобной коалиции «очень опасной линией», пишет деловое издание «Взгляд».

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с прессой. «Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений на Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — заявила Мария Захарова. Трансляция ее выступления проходит на youtube-канале российского дипведомтсва. Ранее Макрон начал активно продвигать идею отправки военных на Украину. В СМИ также писали, что Франция начала искать союзников, для того чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал создание подобной коалиции «очень опасной линией», пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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