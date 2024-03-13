В тюменских ТРЦ начали дежурить силовики

Перед выборами в торговых центрах Тюмени усилили меры безопасности

13 марта 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

В торговых центрах Тюмени усилили меры безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Перед выборами президента России в тюменских ТРЦ начали дежурить сотрудники правоохранительных структур в штатском. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В крупных торговых центрах Тюмени и других общественных местах с большим скоплением людей действительно начали дежурить сотрудники силовых структур в штатском. Это было сделано в рамках общего усиления перед проведением выборов президента. Сотрудники привлечены в рамках усиления мер безопасности в городе, а также для того, чтобы пресекать возможные провокации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что режим усиления будет снят в Тюмени после проведения выборов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед выборами президента России в тюменских ТРЦ начали дежурить сотрудники правоохранительных структур в штатском. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В крупных торговых центрах Тюмени и других общественных местах с большим скоплением людей действительно начали дежурить сотрудники силовых структур в штатском. Это было сделано в рамках общего усиления перед проведением выборов президента. Сотрудники привлечены в рамках усиления мер безопасности в городе, а также для того, чтобы пресекать возможные провокации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что режим усиления будет снят в Тюмени после проведения выборов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.