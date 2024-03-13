В тюменских ТРЦ начали дежурить силовики

Перед выборами в торговых центрах Тюмени усилили меры безопасности
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В торговых центрах Тюмени усилили меры безопасности Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Перед выборами президента России в тюменских ТРЦ начали дежурить сотрудники правоохранительных структур в штатском. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В крупных торговых центрах Тюмени и других общественных местах с большим скоплением людей действительно начали дежурить сотрудники силовых структур в штатском. Это было сделано в рамках общего усиления перед проведением выборов президента. Сотрудники привлечены в рамках усиления мер безопасности в городе, а также для того, чтобы пресекать возможные провокации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что режим усиления будет снят в Тюмени после проведения выборов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Перед выборами президента России в тюменских ТРЦ начали дежурить сотрудники правоохранительных структур в штатском. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В крупных торговых центрах Тюмени и других общественных местах с большим скоплением людей действительно начали дежурить сотрудники силовых структур в штатском. Это было сделано в рамках общего усиления перед проведением выборов президента. Сотрудники привлечены в рамках усиления мер безопасности в городе, а также для того, чтобы пресекать возможные провокации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что режим усиления будет снят в Тюмени после проведения выборов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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