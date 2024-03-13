В Свердловской области кондуктор избила ребенка, не сумевшего оплатить проезд

13 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Силовики проверят инцидент в автобусе Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13 марта в автобусе №2 кондуктор избила школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала. Мать пострадавшего рассказала, что во время избиения ребенку разбили телефон. «Мой ребенок возвращался со школы на автобусе №2. За проезд оплата была только картой, терминал не считал карту. После чего кондуктор стала высаживать моего ребенка из автобуса. Он ей ответил, что не выйдет, так как ребенок и ему нужно домой. Далее неизвестная особа напала на сына с кулаками прямо в автобусе», — цитирует мать пострадавшего telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». По ее словам, в автобусе никто не стал заступаться за мальчика. «Во время избиения ребенку разбили телефон и он потерял беспроводной наушник, так как его били по голове и устройство выпало», — отметила женщина. Вот как прокомментировал URA.RU произошедший инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Размещенная в сети „Интернет“ информация об инциденте в общественном транспорте с несовершеннолетним зарегистрирована в дежурной части полиции Каменска-Уральского. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и сыщикам уголовного розыска. Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств. По результатам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13 марта в автобусе №2 кондуктор избила школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала. Мать пострадавшего рассказала, что во время избиения ребенку разбили телефон. «Мой ребенок возвращался со школы на автобусе №2. За проезд оплата была только картой, терминал не считал карту. После чего кондуктор стала высаживать моего ребенка из автобуса. Он ей ответил, что не выйдет, так как ребенок и ему нужно домой. Далее неизвестная особа напала на сына с кулаками прямо в автобусе», — цитирует мать пострадавшего telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». По ее словам, в автобусе никто не стал заступаться за мальчика. «Во время избиения ребенку разбили телефон и он потерял беспроводной наушник, так как его били по голове и устройство выпало», — отметила женщина. Вот как прокомментировал URA.RU произошедший инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Размещенная в сети „Интернет“ информация об инциденте в общественном транспорте с несовершеннолетним зарегистрирована в дежурной части полиции Каменска-Уральского. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и сыщикам уголовного розыска. Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств. По результатам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых