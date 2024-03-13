В Свердловской области кондуктор избила ребенка, не сумевшего оплатить проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, снежная каша, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
Силовики проверят инцидент в автобусе Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13 марта в автобусе №2 кондуктор избила школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала. Мать пострадавшего рассказала, что во время избиения ребенку разбили телефон.

«Мой ребенок возвращался со школы на автобусе №2. За проезд оплата была только картой, терминал не считал карту. После чего кондуктор стала высаживать моего ребенка из автобуса. Он ей ответил, что не выйдет, так как ребенок и ему нужно домой. Далее неизвестная особа напала на сына с кулаками прямо в автобусе», — цитирует мать пострадавшего telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

По ее словам, в автобусе никто не стал заступаться за мальчика. «Во время избиения ребенку разбили телефон и он потерял беспроводной наушник, так как его били по голове и устройство выпало», — отметила женщина.

Вот как прокомментировал URA.RU произошедший инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Размещенная в сети „Интернет“ информация об инциденте в общественном транспорте с несовершеннолетним зарегистрирована в дежурной части полиции Каменска-Уральского. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и сыщикам уголовного розыска. Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств. По результатам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13 марта в автобусе №2 кондуктор избила школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности терминала. Мать пострадавшего рассказала, что во время избиения ребенку разбили телефон. «Мой ребенок возвращался со школы на автобусе №2. За проезд оплата была только картой, терминал не считал карту. После чего кондуктор стала высаживать моего ребенка из автобуса. Он ей ответил, что не выйдет, так как ребенок и ему нужно домой. Далее неизвестная особа напала на сына с кулаками прямо в автобусе», — цитирует мать пострадавшего telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». По ее словам, в автобусе никто не стал заступаться за мальчика. «Во время избиения ребенку разбили телефон и он потерял беспроводной наушник, так как его били по голове и устройство выпало», — отметила женщина. Вот как прокомментировал URA.RU произошедший инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Размещенная в сети „Интернет“ информация об инциденте в общественном транспорте с несовершеннолетним зарегистрирована в дежурной части полиции Каменска-Уральского. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и сыщикам уголовного розыска. Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств. По результатам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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