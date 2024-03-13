На трассе М-5 грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Автомобиль Shacman врезался авто Toyota Land Cruiser Pradо Фото:

На трассе М-5 автодороги Москва-Челябинск 13 марта грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Автомобиль Shacman врезался авто Toyota Land Cruiser Pradо на 1549 километре. На данный момент машины убрали, движение восстановлено, сообщили в госавтоинпекции.

«На трассе М-5 13 марта 2024 года на 1549 километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Автомобиль Toyota Land Cruiser Pradо с прицепом двигался по направлению на Челябинск, в него врезался грузовой автомобиль Shacman, двигающийся позади. На участке было организовано реверсивное движение», — сообщили в госавтоинспекции.

Как отметили в ведомстве, на данный момент транспортные средства после ДТП убрали. Движение восстановлено в оба направления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 автодороги Москва-Челябинск 13 марта грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Автомобиль Shacman врезался авто Toyota Land Cruiser Pradо на 1549 километре. На данный момент машины убрали, движение восстановлено, сообщили в госавтоинпекции. «На трассе М-5 13 марта 2024 года на 1549 километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Автомобиль Toyota Land Cruiser Pradо с прицепом двигался по направлению на Челябинск, в него врезался грузовой автомобиль Shacman, двигающийся позади. На участке было организовано реверсивное движение», — сообщили в госавтоинспекции. Как отметили в ведомстве, на данный момент транспортные средства после ДТП убрали. Движение восстановлено в оба направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...