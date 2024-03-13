На трассе М-5 автодороги Москва-Челябинск 13 марта грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Автомобиль Shacman врезался авто Toyota Land Cruiser Pradо на 1549 километре. На данный момент машины убрали, движение восстановлено, сообщили в госавтоинпекции.
«На трассе М-5 13 марта 2024 года на 1549 километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Автомобиль Toyota Land Cruiser Pradо с прицепом двигался по направлению на Челябинск, в него врезался грузовой автомобиль Shacman, двигающийся позади. На участке было организовано реверсивное движение», — сообщили в госавтоинспекции.
Как отметили в ведомстве, на данный момент транспортные средства после ДТП убрали. Движение восстановлено в оба направления.
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