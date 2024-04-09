Президенту доложили о службе воинов из Башкирии в зоне СВО

09 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Путин заслушал доклад Радия Хабирова о поддержке республикой специальной военной операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка специальной военной операции является для жителей Республики Башкортостан приоритетной задачей. Об этом глава республики Радий Хабиров доложил президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи 9 апреля. «Для нас это сейчас главная, ключевая задача. Мы республику ориентировали таким образом, что действительно важнее задачи у нас нет. Это прежде всего поддержка наших воинов. Из Башкортостана большое количество ребят воюет, наших парней», — рассказал президенту Радий Хабиров. После начала СВО, в Башкирии появилось множество инициатив по созданию добровольческих батальонов, например, добробаты имени Шаймуратова, Доставалова и других известных в республике героев. Полк «Башкортостан» проявил себя в зоне СВО на Кременном направлении, а его руководителю — подполковнику Мигунову — присвоено звание Героя России. В настоящее время сформированы два башкирских батальона Росгвардии. «У нас [в республике] и мобилизованных большое количество, и тех, кто по контракту Минобороны, и добровольцы, поэтому большое количество семей. Мы, на наш взгляд, наладили работу должным образом, чтобы каждая семья была под нашим вниманием», — заключил Хабиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поддержка специальной военной операции является для жителей Республики Башкортостан приоритетной задачей. Об этом глава республики Радий Хабиров доложил президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи 9 апреля. «Для нас это сейчас главная, ключевая задача. Мы республику ориентировали таким образом, что действительно важнее задачи у нас нет. Это прежде всего поддержка наших воинов. Из Башкортостана большое количество ребят воюет, наших парней», — рассказал президенту Радий Хабиров. После начала СВО, в Башкирии появилось множество инициатив по созданию добровольческих батальонов, например, добробаты имени Шаймуратова, Доставалова и других известных в республике героев. Полк «Башкортостан» проявил себя в зоне СВО на Кременном направлении, а его руководителю — подполковнику Мигунову — присвоено звание Героя России. В настоящее время сформированы два башкирских батальона Росгвардии. «У нас [в республике] и мобилизованных большое количество, и тех, кто по контракту Минобороны, и добровольцы, поэтому большое количество семей. Мы, на наш взгляд, наладили работу должным образом, чтобы каждая семья была под нашим вниманием», — заключил Хабиров.