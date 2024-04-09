Президенту доложили о службе воинов из Башкирии в зоне СВО

Поддержка специальной военной операции является для жителей Республики Башкортостан приоритетной задачей. Об этом глава республики Радий Хабиров доложил президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи 9 апреля.
«Для нас это сейчас главная, ключевая задача. Мы республику ориентировали таким образом, что действительно важнее задачи у нас нет. Это прежде всего поддержка наших воинов. Из Башкортостана большое количество ребят воюет, наших парней», — рассказал президенту Радий Хабиров.
После начала СВО, в Башкирии появилось множество инициатив по созданию добровольческих батальонов, например, добробаты имени Шаймуратова, Доставалова и других известных в республике героев. Полк «Башкортостан» проявил себя в зоне СВО на Кременном направлении, а его руководителю — подполковнику Мигунову — присвоено звание Героя России. В настоящее время сформированы два башкирских батальона Росгвардии.
«У нас [в республике] и мобилизованных большое количество, и тех, кто по контракту Минобороны, и добровольцы, поэтому большое количество семей. Мы, на наш взгляд, наладили работу должным образом, чтобы каждая семья была под нашим вниманием», — заключил Хабиров.
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