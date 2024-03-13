Бастрыкин затребовал доклад об издевательствах над детьми в ЯНАО

Бастрыкин начал разбирательство по делу об истязании детей в ЯНАО
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил разобраться с истязанием малолетних в ЯНАО Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с истязанием малолетних в ЯНАО. Ведомство учредило проверку после публикации в СМИ видео с жестокими действиями сотрудниц частного детского сада «Мишутка» в городе Губкинском.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — передает официальный telegram-канал СК РФ.

Ответственным за доклад о ходе расследования назначили руководителя следственного управления по ЯНАО Андрея Егорова. Ранее URA.RU сообщало, что проверкой инцидента занялась окружная прокуратура.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с истязанием малолетних в ЯНАО. Ведомство учредило проверку после публикации в СМИ видео с жестокими действиями сотрудниц частного детского сада «Мишутка» в городе Губкинском. «По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — передает официальный telegram-канал СК РФ. Ответственным за доклад о ходе расследования назначили руководителя следственного управления по ЯНАО Андрея Егорова. Ранее URA.RU сообщало, что проверкой инцидента занялась окружная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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