Бастрыкин затребовал доклад об издевательствах над детьми в ЯНАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с истязанием малолетних в ЯНАО. Ведомство учредило проверку после публикации в СМИ видео с жестокими действиями сотрудниц частного детского сада «Мишутка» в городе Губкинском.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — передает официальный telegram-канал СК РФ.
Ответственным за доклад о ходе расследования назначили руководителя следственного управления по ЯНАО Андрея Егорова. Ранее URA.RU сообщало, что проверкой инцидента занялась окружная прокуратура.
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