Экономист Кульбака предупредил о росте цен из-за повышения налогов

13 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Производители будут вынуждены повышать цены на товары из-за роста налогов, сказал Николай Кульбака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Любое повышение налогов приведет к росту цен на товары в России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения. «Уже сейчас речь идет о том, что государство будет поднимать налоги. Это однозначно приведет к росту цен. Это решение связано в том числе с тем, что в бюджет заложены очень высокие расходы в этом году», — сказал Николай Кульбака. Экономист уточнил, почему при повышении налога происходит рост цен. «Если налог накладывается на производителя, он вынужден закладывать издержки в стоимость товара и пытаться продать товар по более высокой цене для того, чтобы компенсировать затраты. Если налоговая нагрузка увеличивается у покупателя, то падает потребление и спрос. Количество товара на рынке становится меньше, а цена его вырастает», — сказал Кульбака. При этом Центробанк написал в бюллетене «О чем говорят тренды», что локальный пик роста цен в России пройден. Это связано с действием ужесточившихся денежно-кредитных условий, прежде всего в части возросшей привлекательности сбережений. Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства планирует действовать согласно справедливому подходу — кто много зарабатывает, у того и налог выше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любое повышение налогов приведет к росту цен на товары в России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения. «Уже сейчас речь идет о том, что государство будет поднимать налоги. Это однозначно приведет к росту цен. Это решение связано в том числе с тем, что в бюджет заложены очень высокие расходы в этом году», — сказал Николай Кульбака. Экономист уточнил, почему при повышении налога происходит рост цен. «Если налог накладывается на производителя, он вынужден закладывать издержки в стоимость товара и пытаться продать товар по более высокой цене для того, чтобы компенсировать затраты. Если налоговая нагрузка увеличивается у покупателя, то падает потребление и спрос. Количество товара на рынке становится меньше, а цена его вырастает», — сказал Кульбака. При этом Центробанк написал в бюллетене «О чем говорят тренды», что локальный пик роста цен в России пройден. Это связано с действием ужесточившихся денежно-кредитных условий, прежде всего в части возросшей привлекательности сбережений. Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства планирует действовать согласно справедливому подходу — кто много зарабатывает, у того и налог выше.