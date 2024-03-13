Экономист Кульбака предупредил о росте цен из-за повышения налогов

Любое повышение налогов приведет к росту цен на товары в России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения.
«Уже сейчас речь идет о том, что государство будет поднимать налоги. Это однозначно приведет к росту цен. Это решение связано в том числе с тем, что в бюджет заложены очень высокие расходы в этом году», — сказал Николай Кульбака.
Экономист уточнил, почему при повышении налога происходит рост цен. «Если налог накладывается на производителя, он вынужден закладывать издержки в стоимость товара и пытаться продать товар по более высокой цене для того, чтобы компенсировать затраты. Если налоговая нагрузка увеличивается у покупателя, то падает потребление и спрос. Количество товара на рынке становится меньше, а цена его вырастает», — сказал Кульбака.
При этом Центробанк написал в бюллетене «О чем говорят тренды», что локальный пик роста цен в России пройден. Это связано с действием ужесточившихся денежно-кредитных условий, прежде всего в части возросшей привлекательности сбережений.
Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства планирует действовать согласно справедливому подходу — кто много зарабатывает, у того и налог выше.
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