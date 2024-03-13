Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на блатной шансон

Самые дорогие места на концерте почти распроданы
В Тюмени осталось всего два самых дорогостоящих билета (у сцены) на концерт шансон-группы с блатными песнями «Бутырка». Информация представлена на сайте агрегатора по продаже билетов.
«Билеты на „Бутырку“, Тюмень. Семь категорий стоимости. Самые дорогие, несколько рядов у сцены — осталось два билета», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов.
Группа «Бутырка» исполняет шансон и блатные песни. Среди их самых известных хитов такие песни, как «Запахло весной», «Кольщик» и «Аттестат».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.