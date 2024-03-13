Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на блатной шансон

В Тюмени почти не осталось самых дорогих билетов на группу «Бутырка»
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Самые дорогие места на концерте почти распроданы Фото:

В Тюмени осталось всего два самых дорогостоящих билета (у сцены) на концерт шансон-группы с блатными песнями «Бутырка». Информация представлена на сайте агрегатора по продаже билетов.

«Билеты на „Бутырку“, Тюмень. Семь категорий стоимости. Самые дорогие, несколько рядов у сцены — осталось два билета», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов.

Группа «Бутырка» исполняет шансон и блатные песни. Среди их самых известных хитов такие песни, как «Запахло весной», «Кольщик» и «Аттестат».

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В Тюмени осталось всего два самых дорогостоящих билета (у сцены) на концерт шансон-группы с блатными песнями «Бутырка». Информация представлена на сайте агрегатора по продаже билетов. «Билеты на „Бутырку“, Тюмень. Семь категорий стоимости. Самые дорогие, несколько рядов у сцены — осталось два билета», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов. Группа «Бутырка» исполняет шансон и блатные песни. Среди их самых известных хитов такие песни, как «Запахло весной», «Кольщик» и «Аттестат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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