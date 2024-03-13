Школьникам, с которыми 11-летняя свердловчанка занялась сексом, грозит тюрьма

13 марта 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Восьмиклассникам может грозить до шести лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восьмиклассников, с которыми 22 февраля в Первоуральске (Свердловская область) 11-летняя девочка занялась групповым сексом, обвинили в изнасиловании. Также появились подробности, что мальчиков было трое, а не двое, как сообщалось ранее. Теперь школьникам может грозить до шести лет тюрьмы. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Школьников из Свердловской области, которым 11-летняя девочка подарила групповой секс на 23 Февраля, обвинили в изнасиловании. В ходе опроса всплыл третий участник — еще один восьмиклассник», — сказано в тексте. Информация передана в СК Первоуральска, где начато уголовное дело. В случае доказательства вины мальчикам грозит до шести лет тюрьмы по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера», отмечается в материале. Инцидент произошел 22 февраля в Первоуральске. По некоторым данным, девочка решила поздравить парней с Днем защитника Отечества, подарив им групповой половой акт. Мальчики сняли процесс на видео, которое впоследствии увидела мама одного из школьников. Она обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмиклассников, с которыми 22 февраля в Первоуральске (Свердловская область) 11-летняя девочка занялась групповым сексом, обвинили в изнасиловании. Также появились подробности, что мальчиков было трое, а не двое, как сообщалось ранее. Теперь школьникам может грозить до шести лет тюрьмы. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Школьников из Свердловской области, которым 11-летняя девочка подарила групповой секс на 23 Февраля, обвинили в изнасиловании. В ходе опроса всплыл третий участник — еще один восьмиклассник», — сказано в тексте. Информация передана в СК Первоуральска, где начато уголовное дело. В случае доказательства вины мальчикам грозит до шести лет тюрьмы по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера», отмечается в материале. Инцидент произошел 22 февраля в Первоуральске. По некоторым данным, девочка решила поздравить парней с Днем защитника Отечества, подарив им групповой половой акт. Мальчики сняли процесс на видео, которое впоследствии увидела мама одного из школьников. Она обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка.