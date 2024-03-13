Школьникам, с которыми 11-летняя свердловчанка занялась сексом, грозит тюрьма

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, зал судебного заседания, клетка
Восьмиклассникам может грозить до шести лет тюрьмы Фото:

Восьмиклассников, с которыми 22 февраля в Первоуральске (Свердловская область) 11-летняя девочка занялась групповым сексом, обвинили в изнасиловании. Также появились подробности, что мальчиков было трое, а не двое, как сообщалось ранее. Теперь школьникам может грозить до шести лет тюрьмы. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash.

«Школьников из Свердловской области, которым 11-летняя девочка подарила групповой секс на 23 Февраля, обвинили в изнасиловании. В ходе опроса всплыл третий участник — еще один восьмиклассник», — сказано в тексте.

Информация передана в СК Первоуральска, где начато уголовное дело. В случае доказательства вины мальчикам грозит до шести лет тюрьмы по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера», отмечается в материале.

Инцидент произошел 22 февраля в Первоуральске. По некоторым данным, девочка решила поздравить парней с Днем защитника Отечества, подарив им групповой половой акт. Мальчики сняли процесс на видео, которое впоследствии увидела мама одного из школьников. Она обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка.

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Восьмиклассников, с которыми 22 февраля в Первоуральске (Свердловская область) 11-летняя девочка занялась групповым сексом, обвинили в изнасиловании. Также появились подробности, что мальчиков было трое, а не двое, как сообщалось ранее. Теперь школьникам может грозить до шести лет тюрьмы. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Школьников из Свердловской области, которым 11-летняя девочка подарила групповой секс на 23 Февраля, обвинили в изнасиловании. В ходе опроса всплыл третий участник — еще один восьмиклассник», — сказано в тексте. Информация передана в СК Первоуральска, где начато уголовное дело. В случае доказательства вины мальчикам грозит до шести лет тюрьмы по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера», отмечается в материале. Инцидент произошел 22 февраля в Первоуральске. По некоторым данным, девочка решила поздравить парней с Днем защитника Отечества, подарив им групповой половой акт. Мальчики сняли процесс на видео, которое впоследствии увидела мама одного из школьников. Она обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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