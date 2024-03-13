Курганский ансамбль «Цветень» выпустил сингл «Селезень» с народными словами

Репертуар курганских артистов пополнился новой композицией
Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал поклонников новым сингл «Селезень». Композиция, в основу которой легли народные слова, стала доступна для прослушания на интернет-площадках в ночь с 11 на 12 марта.
«Премьера 2024 года. „Цветень“ — „Селезень“. Музыка и слова — народные. Лейбл — Первое Музыкальное», — написано на стене курганских исполнителей в соцсети «ВКонтакте».
В конце января «Цветень» выложил в соцсеть клип на песню «Васенька». По словам артистов, в видео показаны традиционные семейные ценности.
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