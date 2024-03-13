Курганский ансамбль «Цветень» выпустил сингл «Селезень» с народными словами

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Почетные граждане. Курган , группа цветень, цветень
Репертуар курганских артистов пополнился новой композицией Фото:

Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал поклонников новым сингл «Селезень». Композиция, в основу которой легли народные слова, стала доступна для прослушания на интернет-площадках в ночь с 11 на 12 марта.

«Премьера 2024 года. „Цветень“ — „Селезень“. Музыка и слова — народные. Лейбл — Первое Музыкальное», — написано на стене курганских исполнителей в соцсети «ВКонтакте».

В конце января «Цветень» выложил в соцсеть клип на песню «Васенька». По словам артистов, в видео показаны традиционные семейные ценности.

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Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал поклонников новым сингл «Селезень». Композиция, в основу которой легли народные слова, стала доступна для прослушания на интернет-площадках в ночь с 11 на 12 марта. «Премьера 2024 года. „Цветень“ — „Селезень“. Музыка и слова — народные. Лейбл — Первое Музыкальное», — написано на стене курганских исполнителей в соцсети «ВКонтакте». В конце января «Цветень» выложил в соцсеть клип на песню «Васенька». По словам артистов, в видео показаны традиционные семейные ценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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