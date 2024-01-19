Группа «Цветень» показала подписчикам в соцсети новый клип
Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Об этом сообщили представители музыкального коллектива в соцсети «Вконтакте».
«Клип на песню „Васенька“ утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле», — рассказали представители группы «Цветень».
В ноябре 2023 года курганский ансамбль «Цветень» выступил в Москве на выставке «Россия». Коллектив представляет публике народные песни в новой обработке.
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