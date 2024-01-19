19 января 2024

Курганский ансамбль «Цветень» выпустил новый клип. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
Группа «Цветень» показала подписчикам в соцсети новый клип Фото:

Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Об этом сообщили представители музыкального коллектива в соцсети «Вконтакте».

«Клип на песню „Васенька“ утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле», — рассказали представители группы «Цветень».

В ноябре 2023 года курганский ансамбль «Цветень» выступил в Москве на выставке «Россия». Коллектив представляет публике народные песни в новой обработке.

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Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Об этом сообщили представители музыкального коллектива в соцсети «Вконтакте». «Клип на песню „Васенька“ утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле», — рассказали представители группы «Цветень». В ноябре 2023 года курганский ансамбль «Цветень» выступил в Москве на выставке «Россия». Коллектив представляет публике народные песни в новой обработке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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