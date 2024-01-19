Курганский ансамбль «Цветень» выпустил новый клип. Видео

20 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Группа «Цветень» показала подписчикам в соцсети новый клип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Об этом сообщили представители музыкального коллектива в соцсети «Вконтакте». «Клип на песню „Васенька“ утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле», — рассказали представители группы «Цветень». В ноябре 2023 года курганский ансамбль «Цветень» выступил в Москве на выставке «Россия». Коллектив представляет публике народные песни в новой обработке.

Ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Об этом сообщили представители музыкального коллектива в соцсети «Вконтакте». «Клип на песню „Васенька“ утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле», — рассказали представители группы «Цветень». В ноябре 2023 года курганский ансамбль «Цветень» выступил в Москве на выставке «Россия». Коллектив представляет публике народные песни в новой обработке.