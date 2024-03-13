Исследователи заявили о главных задачах, стоящих перед страной будущего

ФоРГО перечислил главные задачи, стоящие перед Россией

14 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

В ФоРГО заявили о предстоящих задачах для России Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Сохранение устойчивости институций, а также обеспечение развития политического пространства являются одними из основных задач, которые стоят перед Россией в будущем. Об этом URA.RU заявили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). «Основными задачами, стоящими перед государством, наряду с реагированием на формализованные риски и угрозы, являются сохранение долгосрочной устойчивости и системное воспроизводство институций, соблюдение баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечение развития политического пространства», — заявили в ФоРГО. Также в Фонде отметили необходимость для страны выровнять подходы к гражданской политике. Кроме того, в ФоРГО назвали важной задачей исключение экстремальных позиций в политике страны. Соответственно, необходимо будет разработать модель распределения ресурсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сохранение устойчивости институций, а также обеспечение развития политического пространства являются одними из основных задач, которые стоят перед Россией в будущем. Об этом URA.RU заявили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). «Основными задачами, стоящими перед государством, наряду с реагированием на формализованные риски и угрозы, являются сохранение долгосрочной устойчивости и системное воспроизводство институций, соблюдение баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечение развития политического пространства», — заявили в ФоРГО. Также в Фонде отметили необходимость для страны выровнять подходы к гражданской политике. Кроме того, в ФоРГО назвали важной задачей исключение экстремальных позиций в политике страны. Соответственно, необходимо будет разработать модель распределения ресурсов.