Исследователи заявили о главных задачах, стоящих перед страной будущего

Сохранение устойчивости институций, а также обеспечение развития политического пространства являются одними из основных задач, которые стоят перед Россией в будущем. Об этом URA.RU заявили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).
«Основными задачами, стоящими перед государством, наряду с реагированием на формализованные риски и угрозы, являются сохранение долгосрочной устойчивости и системное воспроизводство институций, соблюдение баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечение развития политического пространства», — заявили в ФоРГО. Также в Фонде отметили необходимость для страны выровнять подходы к гражданской политике.
Кроме того, в ФоРГО назвали важной задачей исключение экстремальных позиций в политике страны. Соответственно, необходимо будет разработать модель распределения ресурсов.
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