13 марта 2024

Исследователи заявили о главных задачах, стоящих перед страной будущего

ФоРГО перечислил главные задачи, стоящие перед Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в "Фонде развития гражданского общества". Москва. , костин константин
В ФоРГО заявили о предстоящих задачах для России Фото:

Сохранение устойчивости институций, а также обеспечение развития политического пространства являются одними из основных задач, которые стоят перед Россией в будущем. Об этом URA.RU заявили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

«Основными задачами, стоящими перед государством, наряду с реагированием на формализованные риски и угрозы, являются сохранение долгосрочной устойчивости и системное воспроизводство институций, соблюдение баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечение развития политического пространства», — заявили в ФоРГО. Также в Фонде отметили необходимость для страны выровнять подходы к гражданской политике.

Кроме того, в ФоРГО назвали важной задачей исключение экстремальных позиций в политике страны. Соответственно, необходимо будет разработать модель распределения ресурсов.

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Сохранение устойчивости институций, а также обеспечение развития политического пространства являются одними из основных задач, которые стоят перед Россией в будущем. Об этом URA.RU заявили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). «Основными задачами, стоящими перед государством, наряду с реагированием на формализованные риски и угрозы, являются сохранение долгосрочной устойчивости и системное воспроизводство институций, соблюдение баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечение развития политического пространства», — заявили в ФоРГО. Также в Фонде отметили необходимость для страны выровнять подходы к гражданской политике. Кроме того, в ФоРГО назвали важной задачей исключение экстремальных позиций в политике страны. Соответственно, необходимо будет разработать модель распределения ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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