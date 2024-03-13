13 марта 2024

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, сколько часов нужно спать и чем полезен сон

Роспотребнадзор ХМАО: здоровый сон улучшает память и концентрацию внимания
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Альменевский район. Курган , ребенок, кровать, детский сад, дети, мальчик, лежит, сон час, спит, детский час
Ребенку рекомендуется спать 8-10 часов,  Роспотребнадзор ХМАО Фото:

Взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой здоровый сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«Роспотребнадзор рекомендует спать не менее 7-9 часов в сутки для взрослых и 8-10 часов для детей. Соблюдайте режим сна и заботьтесь о своем здоровье!» — написали в telegram-канале югорского ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора обозначили, почему необходимо высыпаться. Там отметили, что сон укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями, поддерживает нормальный вес и обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает эмоциональное состояние и настроение. Благодаря здоровому сну отдыхает мозг, улучшается память и концентрация внимания, заявили в ведомстве.

Семейный врач клиники Мейо (США) Тиффани Каспер рассказал, что для человека также крайне важен дневной сон. Он отметил, чтобы такой сон принес пользу организму, необходимо находится в комфортной обстановке, но не слишком долго. Каспер рекомендует не вставать после пробуждения резко. Перед тем, как вернуться к делам, нужно сделать небольшую зарядку прямо в постели.

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Взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой здоровый сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «Роспотребнадзор рекомендует спать не менее 7-9 часов в сутки для взрослых и 8-10 часов для детей. Соблюдайте режим сна и заботьтесь о своем здоровье!» — написали в telegram-канале югорского ведомства. Специалисты Роспотребнадзора обозначили, почему необходимо высыпаться. Там отметили, что сон укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями, поддерживает нормальный вес и обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает эмоциональное состояние и настроение. Благодаря здоровому сну отдыхает мозг, улучшается память и концентрация внимания, заявили в ведомстве. Семейный врач клиники Мейо (США) Тиффани Каспер рассказал, что для человека также крайне важен дневной сон. Он отметил, чтобы такой сон принес пользу организму, необходимо находится в комфортной обстановке, но не слишком долго. Каспер рекомендует не вставать после пробуждения резко. Перед тем, как вернуться к делам, нужно сделать небольшую зарядку прямо в постели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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