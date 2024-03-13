13 марта 2024

В центре Екатеринбурга столкнулись две машины такси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, скорая помощь
Пострадавшую пассажирку такси госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Малышева, 58 произошло ДТП с участием двух машин такси. Есть пострадавшие. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«На Малышева, 58 авария. Водитель Kia с курганскими номерами ехал по Малышева и начал разворачиваться. Не пропустил другую Kia… Они оба, похоже, таксисты… Пострадала 55-летняя пассажирка. У нее перелом носа и черепно-мозговая трава», — рассказал очевидец. Пострадавшую отвезли в больницу №23.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Малышева, 58 произошло ДТП с участием двух машин такси. Есть пострадавшие. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На Малышева, 58 авария. Водитель Kia с курганскими номерами ехал по Малышева и начал разворачиваться. Не пропустил другую Kia… Они оба, похоже, таксисты… Пострадала 55-летняя пассажирка. У нее перелом носа и черепно-мозговая трава», — рассказал очевидец. Пострадавшую отвезли в больницу №23. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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