Пострадавшую пассажирку такси госпитализировали (архивное фото)
В Екатеринбурге на Малышева, 58 произошло ДТП с участием двух машин такси. Есть пострадавшие. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«На Малышева, 58 авария. Водитель Kia с курганскими номерами ехал по Малышева и начал разворачиваться. Не пропустил другую Kia… Они оба, похоже, таксисты… Пострадала 55-летняя пассажирка. У нее перелом носа и черепно-мозговая трава», — рассказал очевидец. Пострадавшую отвезли в больницу №23.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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