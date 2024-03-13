Курганские юмористы развлекали Shaman’а шутками про борщевик на игре КВН

14 марта 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Передачу с участием курганской команды отсняли 13 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Команда «Джентльмены удачи» из Курганской области шутила про политику и борщевик в 1/8 финала игр «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Об этом рассказал обзорщик Константин Белевцев (Крафти). Выступления юмористов оценивали спортсменка Евгения Медведева, певец Shaman, ведущий Валдис Пельш и шоумены Михаил Галустян и Вадим Галыгин. «Джентльмены выступают вторыми. Залетают с ноги, на позитиве, как умеют. Сразу Алихан [Шериев] давить начинает. У них всегда есть в линейке хорошая политическая шутка. <…> Команда из Курганской области открывает музыкальный конкурс. Очень странный загон про борщевик у них в Кургане. Ребята, что с вами случилось? Меняется картинка, есть музыкальность, но, блин, тема. Видно, что просто угорают пацаны», — разбор игры опубликован в telegram-канале «Субъективный Крафти». Оценки названы не были. Дата выхода игры в эфир на Первом канале еще не обозначена. «Джентельмены удачи» является единственной в истории региона командой, которая участвовала в Высшей лиге КВН. Для нее это второй сезон. В прошлом году курганцы выиграли «Малый КиВиН в темном» на музыкальном фестивале в Светлогорске. Их выступление зал встретил овацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда «Джентльмены удачи» из Курганской области шутила про политику и борщевик в 1/8 финала игр «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Об этом рассказал обзорщик Константин Белевцев (Крафти). Выступления юмористов оценивали спортсменка Евгения Медведева, певец Shaman, ведущий Валдис Пельш и шоумены Михаил Галустян и Вадим Галыгин. «Джентльмены выступают вторыми. Залетают с ноги, на позитиве, как умеют. Сразу Алихан [Шериев] давить начинает. У них всегда есть в линейке хорошая политическая шутка. <…> Команда из Курганской области открывает музыкальный конкурс. Очень странный загон про борщевик у них в Кургане. Ребята, что с вами случилось? Меняется картинка, есть музыкальность, но, блин, тема. Видно, что просто угорают пацаны», — разбор игры опубликован в telegram-канале «Субъективный Крафти». Оценки названы не были. Дата выхода игры в эфир на Первом канале еще не обозначена. «Джентельмены удачи» является единственной в истории региона командой, которая участвовала в Высшей лиге КВН. Для нее это второй сезон. В прошлом году курганцы выиграли «Малый КиВиН в темном» на музыкальном фестивале в Светлогорске. Их выступление зал встретил овацией.