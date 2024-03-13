В ЯНАО взлетели цены на двухкомнатные квартиры

В ЯНАО за год стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«Среди прочих категорий наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья в ЯНАО пользуются „двушки“. За год их стоимость выросла на 33%, с 5,5 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
В ЯНАО наибольшие предложения и спрос сосредоточены также во вторичном сегменте жилья. По итогам февраля этого года на продажу здесь было выставлено почти 3,7 тысячи квартир.
В 2023 году в регионе квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, на рост стоимости повлиял высокий спрос. Отмечается, что вторичный рынок жилья в 2022 году демонстрировал достаточно сдержанную динамику.
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