В ЯНАО взлетели цены на двухкомнатные квартиры

14 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке выросла до 7,4 миллиона рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ЯНАО за год стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Среди прочих категорий наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья в ЯНАО пользуются „двушки“. За год их стоимость выросла на 33%, с 5,5 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В ЯНАО наибольшие предложения и спрос сосредоточены также во вторичном сегменте жилья. По итогам февраля этого года на продажу здесь было выставлено почти 3,7 тысячи квартир. В 2023 году в регионе квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, на рост стоимости повлиял высокий спрос. Отмечается, что вторичный рынок жилья в 2022 году демонстрировал достаточно сдержанную динамику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО за год стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Среди прочих категорий наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья в ЯНАО пользуются „двушки“. За год их стоимость выросла на 33%, с 5,5 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В ЯНАО наибольшие предложения и спрос сосредоточены также во вторичном сегменте жилья. По итогам февраля этого года на продажу здесь было выставлено почти 3,7 тысячи квартир. В 2023 году в регионе квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, на рост стоимости повлиял высокий спрос. Отмечается, что вторичный рынок жилья в 2022 году демонстрировал достаточно сдержанную динамику.