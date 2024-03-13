13 марта 2024

В ЯНАО взлетели цены на двухкомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖЭК уничтожает сад Моргунова Николая, который он развел на крыше над своей квартирой по адресу Сурикова, 31. Екатеринбург, жилой дом
Цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке выросла до 7,4 миллиона рублей Фото:

В ЯНАО за год стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«Среди прочих категорий наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья в ЯНАО пользуются „двушки“. За год их стоимость выросла на 33%, с 5,5 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

В ЯНАО наибольшие предложения и спрос сосредоточены также во вторичном сегменте жилья. По итогам февраля этого года на продажу здесь было выставлено почти 3,7 тысячи квартир.

В 2023 году в регионе квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, на рост стоимости повлиял высокий спрос. Отмечается, что вторичный рынок жилья в 2022 году демонстрировал достаточно сдержанную динамику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО за год стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Среди прочих категорий наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья в ЯНАО пользуются „двушки“. За год их стоимость выросла на 33%, с 5,5 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В ЯНАО наибольшие предложения и спрос сосредоточены также во вторичном сегменте жилья. По итогам февраля этого года на продажу здесь было выставлено почти 3,7 тысячи квартир. В 2023 году в регионе квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, на рост стоимости повлиял высокий спрос. Отмечается, что вторичный рынок жилья в 2022 году демонстрировал достаточно сдержанную динамику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...