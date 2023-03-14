14 марта 2023

В ЯНАО цена квадратного метра вторичного жилья за год выросла почти на 40%. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, комната, квартира, малогабаритная квартира
В ЯНАО подорожал квадратный метр вторичного жилья Фото:

В ЯНАО квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене на 38%. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова на рост стоимости, вопреки прогнозам экспертов, повлиял высокий спрос.

«Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крупных городах ЯНАО в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, а относительно января текущего года цена снизилась на 3% и составляет 86 655 рублей», — рассказал Иванов.

В Надыме за год цена выросла на 21%, в Новом Уренгое на 4%, в Ноябрьске на 17%. Отмечается, что вторичный рынок жилья в ЯНАО в прошлом году демонстрировал достаточно сдержанную динамику, особенно там, где отмечался рост объема предложения. «2023 год вопреки прогнозам многих экспертов, начался достаточно активно и в феврале отмечается относительно высокий спрос, что в части городов вновь начало разогревать цены, увеличивая фактическую стоимость продажи», — подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое почти на 20% выросла стоимость офисных помещений. Сейчас квадратный метр офисной недвижимости стоит почти 136 тысяч рублей.

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ЯНАО квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене на 38%. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова на рост стоимости, вопреки прогнозам экспертов, повлиял высокий спрос. «Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крупных городах ЯНАО в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, а относительно января текущего года цена снизилась на 3% и составляет 86 655 рублей», — рассказал Иванов. В Надыме за год цена выросла на 21%, в Новом Уренгое на 4%, в Ноябрьске на 17%. Отмечается, что вторичный рынок жилья в ЯНАО в прошлом году демонстрировал достаточно сдержанную динамику, особенно там, где отмечался рост объема предложения. «2023 год вопреки прогнозам многих экспертов, начался достаточно активно и в феврале отмечается относительно высокий спрос, что в части городов вновь начало разогревать цены, увеличивая фактическую стоимость продажи», — подчеркнул Иванов. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое почти на 20% выросла стоимость офисных помещений. Сейчас квадратный метр офисной недвижимости стоит почти 136 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...