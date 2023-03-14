В ЯНАО цена квадратного метра вторичного жилья за год выросла почти на 40%. Инфографика

15 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подорожал квадратный метр вторичного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене на 38%. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова на рост стоимости, вопреки прогнозам экспертов, повлиял высокий спрос. «Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крупных городах ЯНАО в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, а относительно января текущего года цена снизилась на 3% и составляет 86 655 рублей», — рассказал Иванов. В Надыме за год цена выросла на 21%, в Новом Уренгое на 4%, в Ноябрьске на 17%. Отмечается, что вторичный рынок жилья в ЯНАО в прошлом году демонстрировал достаточно сдержанную динамику, особенно там, где отмечался рост объема предложения. «2023 год вопреки прогнозам многих экспертов, начался достаточно активно и в феврале отмечается относительно высокий спрос, что в части городов вновь начало разогревать цены, увеличивая фактическую стоимость продажи», — подчеркнул Иванов. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое почти на 20% выросла стоимость офисных помещений. Сейчас квадратный метр офисной недвижимости стоит почти 136 тысяч рублей. Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО URA.RU

В ЯНАО квадратный метр вторичной недвижимости за год вырос в цене на 38%. По данным аналитика компании «Этажи» Александра Иванова на рост стоимости, вопреки прогнозам экспертов, повлиял высокий спрос. «Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крупных городах ЯНАО в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, а относительно января текущего года цена снизилась на 3% и составляет 86 655 рублей», — рассказал Иванов. В Надыме за год цена выросла на 21%, в Новом Уренгое на 4%, в Ноябрьске на 17%. Отмечается, что вторичный рынок жилья в ЯНАО в прошлом году демонстрировал достаточно сдержанную динамику, особенно там, где отмечался рост объема предложения. «2023 год вопреки прогнозам многих экспертов, начался достаточно активно и в феврале отмечается относительно высокий спрос, что в части городов вновь начало разогревать цены, увеличивая фактическую стоимость продажи», — подчеркнул Иванов. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое почти на 20% выросла стоимость офисных помещений. Сейчас квадратный метр офисной недвижимости стоит почти 136 тысяч рублей.