Путин обратился к россиянам перед началом трехдневного голосования

14 марта 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне начала трехдневного голосования на выборах главы государства. Он подчеркнул значимость предстоящих выборов для будущего России. «Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — сказал Путин в своем обращении, которое транслировалось в эфире «Первого канала». Путин подчеркнул, что результаты выборов окажут прямое влияние на курс развития страны в ближайшие годы и призвал граждан проявить активность и ответственность. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — добавил он. Выборы президента РФ, назначенные Советом Федерации на 17 марта 2024 года, пройдут в течение трех дней. В числе зарегистрированных ЦИК кандидатов на пост главы государства — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и действующий президент Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне начала трехдневного голосования на выборах главы государства. Он подчеркнул значимость предстоящих выборов для будущего России. «Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — сказал Путин в своем обращении, которое транслировалось в эфире «Первого канала». Путин подчеркнул, что результаты выборов окажут прямое влияние на курс развития страны в ближайшие годы и призвал граждан проявить активность и ответственность. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — добавил он. Выборы президента РФ, назначенные Советом Федерации на 17 марта 2024 года, пройдут в течение трех дней. В числе зарегистрированных ЦИК кандидатов на пост главы государства — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и действующий президент Владимир Путин.