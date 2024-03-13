Захарова: почти 42 тысячи россиян из-за рубежа голосовали на выборах президента

13 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

На президентских выборах россияне проголосовали из 23 стран, заявила Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира. «По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой. Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира. «По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой. Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.