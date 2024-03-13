Захарова: почти 42 тысячи россиян из-за рубежа голосовали на выборах президента

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
На президентских выборах россияне проголосовали из 23 стран, заявила Захарова Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира.

«По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой. Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира. «По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой. Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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