Захарова: почти 42 тысячи россиян из-за рубежа голосовали на выборах президента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира.
«По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой. Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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