В Тюмени можно купить свитер с автографом хоккеиста, обладателя Кубка Стэнли 2018 года Александра Овечкина. Владелец продает его за 150 тысяч рублей, сообщает URA.RU представитель «Авито».
«За 150 000 рублей тюменцы могут приобрести свитер, подписанный настоящей звездой российского хоккея — Александром Овечкиным. Кроме хоккеиста, на вещи также расписались члены любительского футбольного клуба из Москвы 2DROTS», — указано в объявлении.
Александр Овечкин — хоккеист и трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). В сборной России дебютировал в 17 лет, став на тот момент самым молодым игроком в ее истории. По состоянию на 20 февраля является вторым в списке игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб.
В Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной на сайтах по размещению объявлений начали появляться открытки с ее автографом. За самую дорогую люди просили пять тысяч рублей.
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