28 февраля 2024

Тюменцы придумали, как заработать на приезде Мизулиной

В Тюмени продают автограф Мизулиной за 5 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Лиги безопасного интернета раздавала открытки со своим автографом тюменским школьникам
Глава Лиги безопасного интернета раздавала открытки со своим автографом тюменским школьникам Фото:

В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей.

«Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении.

Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени.

Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре».

Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она пожаловалась на уроженку Тюменской области Инстасамку (Дарью Зотееву) губернатору Александру Моору.

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В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей. «Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении. Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени. Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре». Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она пожаловалась на уроженку Тюменской области Инстасамку (Дарью Зотееву) губернатору Александру Моору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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