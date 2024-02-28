Тюменцы придумали, как заработать на приезде Мизулиной

В Тюмени продают автограф Мизулиной за 5 000 рублей

29 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Глава Лиги безопасного интернета раздавала открытки со своим автографом тюменским школьникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей. «Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении. Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени. Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре». Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она пожаловалась на уроженку Тюменской области Инстасамку (Дарью Зотееву) губернатору Александру Моору.

В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей. «Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении. Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени. Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре». Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она пожаловалась на уроженку Тюменской области Инстасамку (Дарью Зотееву) губернатору Александру Моору.