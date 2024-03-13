Педиатр Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста

14 марта 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Бутрий покинул Россию после ареста Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию вместе с семьей после того, как был арестован на десять суток по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Дорогие мои пациенты, коллеги и подписчики. С огромным сожалением сообщаю, что я вынужден был уехать из России», — написал Бутрий в telegram-канале. Бутрий заявил, что основанием для ареста послужило его интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). Там, по мнению суда, содержались высказывания, унижающие достоинство группы лиц по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества». По словам Бутрия, во время отбывания наказания ему «дали понять», что это может иметь дальнейшие последствия. В результате, сразу после освобождения, он вместе с женой и сыном покинул страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию вместе с семьей после того, как был арестован на десять суток по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Дорогие мои пациенты, коллеги и подписчики. С огромным сожалением сообщаю, что я вынужден был уехать из России», — написал Бутрий в telegram-канале. Бутрий заявил, что основанием для ареста послужило его интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). Там, по мнению суда, содержались высказывания, унижающие достоинство группы лиц по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества». По словам Бутрия, во время отбывания наказания ему «дали понять», что это может иметь дальнейшие последствия. В результате, сразу после освобождения, он вместе с женой и сыном покинул страну.