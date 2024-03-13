Путин выступил с обращением по поводу выборов в России: главные заявления

Путин призвал россиян принять участие в выборах президента

14 марта 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Путин призвал россиян проявить сплоченность на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне начала трехдневного голосования на выборах главы государства. Он подчеркнул значимость предстоящих выборов для будущего России. В эфире «Первого канала» президент сообщил, что результаты выборов окажут прямое влияние на курс развития страны в ближайшие годы и призвал граждан проявить активность и ответственность. Главные заявления Путина — в материале URA.RU. Об источнике российской власти Путин в своем обращении к россиянам подчеркнул роль народа в судьбе страны. Он отметил, что единственным источником власти в России является народ и это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только граждане РФ определяет судьбу Отечества. Президент заявил, что граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность. А российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример. Почему гражданам стоит проголосовать Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, считает Путин. Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы. Участие в предстоящих выборах главы российского государства он назвал проявлением патриотических чувств. Президент добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, «которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». Входе голосования на президентских выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор. Путин отметил, что Россия — большая страна, и везде — в каждом городе, поселке, селе — будут открыты избирательные участки. Масштабные планы на будущее Владимир Путин отметил, что у россиян свой взгляд на то, как и какую страну строить, какие планы претворять в жизнь. В связи с этим президент отметил важность достижения поставленных масштабных целей. Также он заявил, что очень многое в предстоящие дни зависит от каждого россиянина. Завершая свое обращении к жителям страны глава государства отметил, что многонациональный народ России — одна большая семья, которая заботится о родной стране. Путин попросил «прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России». Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне начала трехдневного голосования на выборах главы государства. Он подчеркнул значимость предстоящих выборов для будущего России. В эфире «Первого канала» президент сообщил, что результаты выборов окажут прямое влияние на курс развития страны в ближайшие годы и призвал граждан проявить активность и ответственность. Главные заявления Путина — в материале URA.RU. Путин в своем обращении к россиянам подчеркнул роль народа в судьбе страны. Он отметил, что единственным источником власти в России является народ и это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только граждане РФ определяет судьбу Отечества. Президент заявил, что граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность. А российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример. Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, считает Путин. Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы. Участие в предстоящих выборах главы российского государства он назвал проявлением патриотических чувств. Президент добавил, что важность участия в выборах хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, «которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». Входе голосования на президентских выборах жителям новых регионов также предстоит сделать свой выбор. Путин отметил, что Россия — большая страна, и везде — в каждом городе, поселке, селе — будут открыты избирательные участки. Владимир Путин отметил, что у россиян свой взгляд на то, как и какую страну строить, какие планы претворять в жизнь. В связи с этим президент отметил важность достижения поставленных масштабных целей. Также он заявил, что очень многое в предстоящие дни зависит от каждого россиянина. Завершая свое обращении к жителям страны глава государства отметил, что многонациональный народ России — одна большая семья, которая заботится о родной стране. Путин попросил «прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России». Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.