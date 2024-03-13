13 марта 2024

Niletto похвастался рельефным телом без футболки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , niletto, нилетто, прытков данил
Niletto не хочет выступлений и шумных тусовок (архивное фото) Фото:

Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) показал фанатам фотографию с обнаженным торсом. В комментариях подписчики отметили, что певец «точно готов к весне».

«Спорт и дом — зона комфорта для меня на данный период жизни. Шумных тусовок и активным выступлений не хочется совсем», — написал артист на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) под фотографией из спортзала.

В комментариях фанаты отметили, что Niletto «к весне точно готов». Также подписчики оценили отличную спортивную форму артиста.

Леша Свик также ранее порадовал зрителей своими мышцами. Он выложил видео из спортзала и рассказал, что у него пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек.

Фото:

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Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) показал фанатам фотографию с обнаженным торсом. В комментариях подписчики отметили, что певец «точно готов к весне». «Спорт и дом — зона комфорта для меня на данный период жизни. Шумных тусовок и активным выступлений не хочется совсем», — написал артист на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) под фотографией из спортзала. В комментариях фанаты отметили, что Niletto «к весне точно готов». Также подписчики оценили отличную спортивную форму артиста. Леша Свик также ранее порадовал зрителей своими мышцами. Он выложил видео из спортзала и рассказал, что у него пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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