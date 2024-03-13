Niletto не хочет выступлений и шумных тусовок (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) показал фанатам фотографию с обнаженным торсом. В комментариях подписчики отметили, что певец «точно готов к весне».

«Спорт и дом — зона комфорта для меня на данный период жизни. Шумных тусовок и активным выступлений не хочется совсем», — написал артист на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) под фотографией из спортзала.

В комментариях фанаты отметили, что Niletto «к весне точно готов». Также подписчики оценили отличную спортивную форму артиста.

Леша Свик также ранее порадовал зрителей своими мышцами. Он выложил видео из спортзала и рассказал, что у него пошел третий месяц тренировок и отказа от вредных привычек.

Фото: страница Niletto в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Скрин: страница Niletto в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Скрин: страница Niletto в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)