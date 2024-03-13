Специалисты HeadHunter раскрыли, кто в ЯНАО может зарабатывать от 400 тысяч рублей

HeadHunter: в ЯНАО зарплату от 400 тысяч рублей предлагают главному инженеру

14 марта 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Главный инженер Нового Уренгоя может получать 400 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ЯНАО более 400 тысяч рублей могут зарабатывать руководитель строительства, главный инженер, а также заместитель директора филиала. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Салехарде ищут руководителя строительства. У специалиста должен быть опыт работы в должности руководителя не менее пяти лет. График работы: вахта 45/15. Зарплата от 440 тысяч рублей. Помимо того, в Новом Уренгое нужен главный инженер с опытом работы от пяти лет. Специалисту предлагают платить от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении. В Губкинском заместителю директора филиала готовы платить от 400 тысяч рублей. Работник должен будет производить проверку текущих и перспективных планов развития производства, контролировать выполнение мероприятий по повышению эффективности, сокращению материальных и финансовых затрат. В Новом Уренгое нужен руководитель отдела продаж, который будет заниматься управлением отдела продаж спецтехники XCMG по закрепленным территориям, а также взаимодействовать с действующими и новыми заказчиками компании. Для этого у кандидата должно быть высшее образование. Зарплату предлагают от 350 тысяч рублей. В Лабытнанги ищут генерального директора на зарплату от 300 до 500 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется персональный автомобиль, а также служебная квартира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО более 400 тысяч рублей могут зарабатывать руководитель строительства, главный инженер, а также заместитель директора филиала. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Салехарде ищут руководителя строительства. У специалиста должен быть опыт работы в должности руководителя не менее пяти лет. График работы: вахта 45/15. Зарплата от 440 тысяч рублей. Помимо того, в Новом Уренгое нужен главный инженер с опытом работы от пяти лет. Специалисту предлагают платить от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении. В Губкинском заместителю директора филиала готовы платить от 400 тысяч рублей. Работник должен будет производить проверку текущих и перспективных планов развития производства, контролировать выполнение мероприятий по повышению эффективности, сокращению материальных и финансовых затрат. В Новом Уренгое нужен руководитель отдела продаж, который будет заниматься управлением отдела продаж спецтехники XCMG по закрепленным территориям, а также взаимодействовать с действующими и новыми заказчиками компании. Для этого у кандидата должно быть высшее образование. Зарплату предлагают от 350 тысяч рублей. В Лабытнанги ищут генерального директора на зарплату от 300 до 500 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется персональный автомобиль, а также служебная квартира.