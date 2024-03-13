Специалисты HeadHunter раскрыли, кто в ЯНАО может зарабатывать от 400 тысяч рублей

В ЯНАО более 400 тысяч рублей могут зарабатывать руководитель строительства, главный инженер, а также заместитель директора филиала. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter.
«В Салехарде ищут руководителя строительства. У специалиста должен быть опыт работы в должности руководителя не менее пяти лет. График работы: вахта 45/15. Зарплата от 440 тысяч рублей. Помимо того, в Новом Уренгое нужен главный инженер с опытом работы от пяти лет. Специалисту предлагают платить от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении.
В Губкинском заместителю директора филиала готовы платить от 400 тысяч рублей. Работник должен будет производить проверку текущих и перспективных планов развития производства, контролировать выполнение мероприятий по повышению эффективности, сокращению материальных и финансовых затрат.
В Новом Уренгое нужен руководитель отдела продаж, который будет заниматься управлением отдела продаж спецтехники XCMG по закрепленным территориям, а также взаимодействовать с действующими и новыми заказчиками компании. Для этого у кандидата должно быть высшее образование. Зарплату предлагают от 350 тысяч рублей.
В Лабытнанги ищут генерального директора на зарплату от 300 до 500 тысяч рублей. Сотруднику предоставляется персональный автомобиль, а также служебная квартира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.