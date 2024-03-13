13 марта 2024

В Свердловскую область придет тепло и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, исторический сквер, зима, снег в городе, город екатеринбург, снегопад
В Екатеринбурге 14 марта возможен небольшой снег Фото:

В Свердловскую область тепло придет в пятницу 15 марта. Вместе с тем в регионе усилится ветер. Порывы будут достигать 20-ти метров в секунду. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Высотное тепло на Средний Урал придет в пятницу, сопровождаемое усилением ветра. Наиболее сильный ветер (порывы до 15—20 м/с) ожидается в ночь на субботу», — пишет Пудин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 14 марта температура воздуха будет варьироваться от -1 до 1 градуса тепла. Также в городе возможен небольшой снег. Порывы ветра в этот день могут достигать 11 метров в секунду.

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В Свердловскую область тепло придет в пятницу 15 марта. Вместе с тем в регионе усилится ветер. Порывы будут достигать 20-ти метров в секунду. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Высотное тепло на Средний Урал придет в пятницу, сопровождаемое усилением ветра. Наиболее сильный ветер (порывы до 15—20 м/с) ожидается в ночь на субботу», — пишет Пудин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 14 марта температура воздуха будет варьироваться от -1 до 1 градуса тепла. Также в городе возможен небольшой снег. Порывы ветра в этот день могут достигать 11 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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