В Свердловскую область придет тепло и сильный ветер

В Свердловскую область тепло придет в пятницу 15 марта. Вместе с тем в регионе усилится ветер. Порывы будут достигать 20-ти метров в секунду. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Высотное тепло на Средний Урал придет в пятницу, сопровождаемое усилением ветра. Наиболее сильный ветер (порывы до 15—20 м/с) ожидается в ночь на субботу», — пишет Пудин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 14 марта температура воздуха будет варьироваться от -1 до 1 градуса тепла. Также в городе возможен небольшой снег. Порывы ветра в этот день могут достигать 11 метров в секунду.
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