13 марта 2024

В Тюменской области выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, велосипедист, курьер
Тюменцев чаще всего звали работать курьерами с ежедневной оплатой Фото:

В Тюменской области за год в пять раз выросло количество вакансий с ежедневной оплатой труда. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

«В 2023 году было опубликовано 137 таких вакансий, что почти в пять раз больше, чем в 2022 году. Чаще всего на работу с ежедневной оплатой компании искали курьеров (65%) и водителей (11%)», — пояснили аналитики hh.ru журналистам РБК Тюмень.

По словам экспертов, работу с ежедневными выплатами обычно предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (40%), «Услуги для бизнеса» (8%) и «Строительство» (7%). В 98% случаев опыт работы не требуется, а 93% вакансий связаны с частичной занятостью.

В 2023 году в регионе наибольшее количество открытых вакансий оказалось в сфере образования, строительства, обрабатывающего производства, торговли и ремонта транспорта. По словам службы занятости населения, в поисках работы в том году обратились около 38 013 человек.

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В Тюменской области за год в пять раз выросло количество вакансий с ежедневной оплатой труда. Об этом сообщили аналитики hh.ru. «В 2023 году было опубликовано 137 таких вакансий, что почти в пять раз больше, чем в 2022 году. Чаще всего на работу с ежедневной оплатой компании искали курьеров (65%) и водителей (11%)», — пояснили аналитики hh.ru журналистам РБК Тюмень. По словам экспертов, работу с ежедневными выплатами обычно предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (40%), «Услуги для бизнеса» (8%) и «Строительство» (7%). В 98% случаев опыт работы не требуется, а 93% вакансий связаны с частичной занятостью. В 2023 году в регионе наибольшее количество открытых вакансий оказалось в сфере образования, строительства, обрабатывающего производства, торговли и ремонта транспорта. По словам службы занятости населения, в поисках работы в том году обратились около 38 013 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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