В Тюменской области выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой

В Тюменской области за год в пять раз выросло количество вакансий с ежедневной оплатой труда. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
«В 2023 году было опубликовано 137 таких вакансий, что почти в пять раз больше, чем в 2022 году. Чаще всего на работу с ежедневной оплатой компании искали курьеров (65%) и водителей (11%)», — пояснили аналитики hh.ru журналистам РБК Тюмень.
По словам экспертов, работу с ежедневными выплатами обычно предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (40%), «Услуги для бизнеса» (8%) и «Строительство» (7%). В 98% случаев опыт работы не требуется, а 93% вакансий связаны с частичной занятостью.
В 2023 году в регионе наибольшее количество открытых вакансий оказалось в сфере образования, строительства, обрабатывающего производства, торговли и ремонта транспорта. По словам службы занятости населения, в поисках работы в том году обратились около 38 013 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.