13 марта 2024

Тюменский губернатор вошел в важный федеральный топ

Александр Моор занял 29 строчку в федеральном рейтинге губернаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Александр Моор поднялся на четыре строчки в рейтинге губернаторов Фото:

Глава Тюменской области по итогам февраля поднялся на четыре строчки и занял 29 место в федеральном рейтинге губернаторов. Такая информация размещена на сайте ресурса «Медиалогия».

«Александр Моор поднялся на четыре позиции с медиаиндексом в 37130,2. В настоящий момент Моор занимает 29 позицию и входит в топ-30 региональных губернаторов РФ», — сообщает «Медиалогия».

При этом среди уральских губернаторов Моор спустился по итогам февраля со второй на четвертую позицию. Аналитики «Медиалогии» связывают это с тем, что другие главы регионов участвовали в более заметных для СМИ событиях.

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Глава Тюменской области по итогам февраля поднялся на четыре строчки и занял 29 место в федеральном рейтинге губернаторов. Такая информация размещена на сайте ресурса «Медиалогия». «Александр Моор поднялся на четыре позиции с медиаиндексом в 37130,2. В настоящий момент Моор занимает 29 позицию и входит в топ-30 региональных губернаторов РФ», — сообщает «Медиалогия». При этом среди уральских губернаторов Моор спустился по итогам февраля со второй на четвертую позицию. Аналитики «Медиалогии» связывают это с тем, что другие главы регионов участвовали в более заметных для СМИ событиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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