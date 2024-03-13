Тюменский губернатор вошел в важный федеральный топ

Александр Моор поднялся на четыре строчки в рейтинге губернаторов
Глава Тюменской области по итогам февраля поднялся на четыре строчки и занял 29 место в федеральном рейтинге губернаторов. Такая информация размещена на сайте ресурса «Медиалогия».
«Александр Моор поднялся на четыре позиции с медиаиндексом в 37130,2. В настоящий момент Моор занимает 29 позицию и входит в топ-30 региональных губернаторов РФ», — сообщает «Медиалогия».
При этом среди уральских губернаторов Моор спустился по итогам февраля со второй на четвертую позицию. Аналитики «Медиалогии» связывают это с тем, что другие главы регионов участвовали в более заметных для СМИ событиях.
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