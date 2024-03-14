СБУ пыталась отравить российских военных через гумпомощь

ФСБ разгромила террористическую ячейку в Петербурге

14 марта 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Члены террористической ячейки планировали теракты в Петербурге, заявили в ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге раскрыта и ликвидирована скрытая ячейка «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом рассказали в ФСБ. По данным ведомства, участники группировки получили от СБУ задание отправить отравленную гумпомощь российским военным. «В Петербурге разгромлена законспирированная ячейка „Русского добровольческого корпуса“. Боевики задержаны», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что четверо местных жителей, приверженцы праворадикальной идеологии, были членами террористической ячейки. Боевики получили задание от военной разведки Украины отравить продукты высокотоксичным веществом для российских военных в зоне спецоперации. Члены ячейки проводили разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области. Данные операции были необходимы для совершения терактов в будущем, заключили в ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге раскрыта и ликвидирована скрытая ячейка «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом рассказали в ФСБ. По данным ведомства, участники группировки получили от СБУ задание отправить отравленную гумпомощь российским военным. «В Петербурге разгромлена законспирированная ячейка „Русского добровольческого корпуса“. Боевики задержаны», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что четверо местных жителей, приверженцы праворадикальной идеологии, были членами террористической ячейки. Боевики получили задание от военной разведки Украины отравить продукты высокотоксичным веществом для российских военных в зоне спецоперации. Члены ячейки проводили разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области. Данные операции были необходимы для совершения терактов в будущем, заключили в ФСБ.