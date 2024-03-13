13 марта 2024

В минздраве объяснили, откуда в пермской больнице появились клопы

Минздрав: клопы в пермской больнице появились из-за плохой обработки
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
Пациенты больницы пожаловались, что их искусали клопы Фото:

Клопы в ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех небесных сил» появились из-за того, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«В больнице проведена выездная проверка. По ее результатам установлено, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки от насекомых. Главному врачу указано направить ему претензию», — рассказали в минздраве.

В министерстве отмечают, что сейчас все больные из палат, где были обнаружены насекомые, переведены в другие отделения. В помещениях с клопами проводится дезинсекция. Ранее пациенты больницы пожаловались на то, что во время лечения их искусали клопы.

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Клопы в ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех небесных сил» появились из-за того, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В больнице проведена выездная проверка. По ее результатам установлено, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки от насекомых. Главному врачу указано направить ему претензию», — рассказали в минздраве. В министерстве отмечают, что сейчас все больные из палат, где были обнаружены насекомые, переведены в другие отделения. В помещениях с клопами проводится дезинсекция. Ранее пациенты больницы пожаловались на то, что во время лечения их искусали клопы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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