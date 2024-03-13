В минздраве объяснили, откуда в пермской больнице появились клопы

Минздрав: клопы в пермской больнице появились из-за плохой обработки

14 марта 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Пациенты больницы пожаловались, что их искусали клопы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клопы в ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех небесных сил» появились из-за того, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В больнице проведена выездная проверка. По ее результатам установлено, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки от насекомых. Главному врачу указано направить ему претензию», — рассказали в минздраве. В министерстве отмечают, что сейчас все больные из палат, где были обнаружены насекомые, переведены в другие отделения. В помещениях с клопами проводится дезинсекция. Ранее пациенты больницы пожаловались на то, что во время лечения их искусали клопы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клопы в ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех небесных сил» появились из-за того, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В больнице проведена выездная проверка. По ее результатам установлено, что подрядчик использовал неэффективные средства для обработки от насекомых. Главному врачу указано направить ему претензию», — рассказали в минздраве. В министерстве отмечают, что сейчас все больные из палат, где были обнаружены насекомые, переведены в другие отделения. В помещениях с клопами проводится дезинсекция. Ранее пациенты больницы пожаловались на то, что во время лечения их искусали клопы.