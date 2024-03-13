В сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки

Тяжелый груз упал на припаркованный автомобиль (архивное фото)
В Кургане на припаркованный автомобиль упали панельные блоки. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Сегодня утром в Заозерном из полуприцепа выпал груз на припаркованный автомобиль. Авария произошла в районе дома №6 в 8-м микрорайоне», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган» со ссылкой на «Область 45».
Подробности произошедшего в настоящее время неизвестны. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД по городу Кургану. Информация уточняется.
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