ЯНАО вошел в топ-5 регионов с чистым перечислением НДС в бюджет РФ. Инфографика

14 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Объем чистых перечислений НДС от Ямала в казну страны составил 400 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-5 регионов с чистым перечислением налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет. Объем чистых перечислений в 2023 году составил почти 400 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС России. «Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд руб., а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд руб. соответственно», — сообщает издание. У десяти регионов России сложилось отрицательное сальдо по налогу на добавленную стоимость. В их числе: Мурманская, Амурская области, Чукотский АО, Сахалинская и Магаданская области. Как сообщает РБК, поступления внутреннего НДС в федеральный бюджет в 2023 году составили 7,182 трлн руб., что на 10,7%, или на 693 млрд рублей, больше, чем в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне снижения темпов промышленного производства Ямал вошел в тройку лидеров по объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет России в 2023 году. Региональными лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва, ХМАО и ЯНАО. ЯНАО вошел в топ-5 регионов с чистым перечислением налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет. Объем чистых перечислений в 2023 году составил почти 400 млрд рублей URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-5 регионов с чистым перечислением налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет. Объем чистых перечислений в 2023 году составил почти 400 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС России. «Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд руб., а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд руб. соответственно», — сообщает издание. У десяти регионов России сложилось отрицательное сальдо по налогу на добавленную стоимость. В их числе: Мурманская, Амурская области, Чукотский АО, Сахалинская и Магаданская области. Как сообщает РБК, поступления внутреннего НДС в федеральный бюджет в 2023 году составили 7,182 трлн руб., что на 10,7%, или на 693 млрд рублей, больше, чем в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне снижения темпов промышленного производства Ямал вошел в тройку лидеров по объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет России в 2023 году. Региональными лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва, ХМАО и ЯНАО.