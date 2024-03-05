ЯНАО вошел в тройку лидеров по налогам и сборам в России

06 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

на Ямале собрали 2,5 трлн рублей, из которых 2,1 трлн ушли в бюджет РФ, а 401 млрд остались в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU На фоне снижения темпов промышленного производства Ямал вошел в тройку лидеров по объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет России в 2023 году. Региональными лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва, ХМАО и ЯНАО, сообщает аналитическая служба Finexpertiza. Всего на Ямале собрали 2,5 трлн рублей, из которых 2,1 трлн ушли в федеральный, а 401 млрд остался в региональном бюджете. Лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва (собрано 6,9 трлн рублей) и ХМАО (общие сборы 3,9 трлн рублей). «Третье место, как и годом ранее, занял главный газоносный регион страны Ямало-Ненецкий автономный округ (всего на Ямале собрали 2,5 трлн руб. налогов, из которых 2,1 трлн руб. направились в федеральный, а 401 млрд руб. — в региональный бюджет)», — сообщают аналитики. Данные опубликованы на сайте аудиторской компании Finexpertiza. ЯНАО сохраняет лидерство по налоговым сборам на фоне снижения темпов промышленного производства. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%. В то же время оборот розничной торговли вырос на 16%, общественного питания — на 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне снижения темпов промышленного производства Ямал вошел в тройку лидеров по объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет России в 2023 году. Региональными лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва, ХМАО и ЯНАО, сообщает аналитическая служба Finexpertiza. Всего на Ямале собрали 2,5 трлн рублей, из которых 2,1 трлн ушли в федеральный, а 401 млрд остался в региональном бюджете. Лидерами по совокупной сумме налоговых поступлений стали Москва (собрано 6,9 трлн рублей) и ХМАО (общие сборы 3,9 трлн рублей). «Третье место, как и годом ранее, занял главный газоносный регион страны Ямало-Ненецкий автономный округ (всего на Ямале собрали 2,5 трлн руб. налогов, из которых 2,1 трлн руб. направились в федеральный, а 401 млрд руб. — в региональный бюджет)», — сообщают аналитики. Данные опубликованы на сайте аудиторской компании Finexpertiza. ЯНАО сохраняет лидерство по налоговым сборам на фоне снижения темпов промышленного производства. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%. В то же время оборот розничной торговли вырос на 16%, общественного питания — на 13%.