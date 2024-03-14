Полиция ЯНАО и Тюменская таможня задержали мужчину за контрабанду «синтетики»

14 марта 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Житель Лабытнанги получил по почте килограмм синтетического препарата Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники транспортной полиции и Тюменской таможни задержали вахтовика из Лабытнанги, который получил по почте посылку из Китая с сильнодействующими веществами. Масса синтетического препарата составляла около одного килограмма, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Житель Лабытнанги, подозреваемый в контрабанде, был задержан оперативниками Ново-Уренгойского ЛО МВД совместно с сотрудниками Тюменской таможни при выходе из здания почтамта. Выяснилось, что 48-летний наркозависимый вахтовик заказал из Китая посылку с сильнодействующим веществом», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При опросе задержанный признался, что на протяжении двух лет принимал синтетический наркотик, а теперь решил попробовать что-то новое. Поэтому он заказал из Китая лекарственный препарат синтетического происхождения. Эксперты провели анализ, который подтвердил что в посылке содержится именно такой препарат, общей массой один килограмм. В Тюменской таможне было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Контрабанда сильнодействующих веществ». В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники транспортной полиции и Тюменской таможни задержали вахтовика из Лабытнанги, который получил по почте посылку из Китая с сильнодействующими веществами. Масса синтетического препарата составляла около одного килограмма, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Житель Лабытнанги, подозреваемый в контрабанде, был задержан оперативниками Ново-Уренгойского ЛО МВД совместно с сотрудниками Тюменской таможни при выходе из здания почтамта. Выяснилось, что 48-летний наркозависимый вахтовик заказал из Китая посылку с сильнодействующим веществом», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При опросе задержанный признался, что на протяжении двух лет принимал синтетический наркотик, а теперь решил попробовать что-то новое. Поэтому он заказал из Китая лекарственный препарат синтетического происхождения. Эксперты провели анализ, который подтвердил что в посылке содержится именно такой препарат, общей массой один килограмм. В Тюменской таможне было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Контрабанда сильнодействующих веществ». В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до семи лет лишения свободы.