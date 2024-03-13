В Челябинске школьник выжил после падения с 11 этажа

В Челябинске ученик седьмого класса выжил, упав с 11 этажа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы № 3 Челябинска, с различными травмами его доставили в медучреждение.
«Школьника доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы.
По данным URA.RU, у мальчика диагностировали перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится под наблюдением специалистов.
Инцидент произошел у дома № 45 по Комсомольскому проспекту. Школьник упал с общественного балкона. На место была вызвана бригада медиков, которые оперативно доставили ученика в больницу.
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