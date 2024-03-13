13 марта 2024

В Челябинске школьник выжил после падения с 11 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник выпал с общественного балкона Фото:

В Челябинске ученик седьмого класса выжил, упав с 11 этажа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы № 3 Челябинска, с различными травмами его доставили в медучреждение.

«Школьника доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы.

По данным URA.RU, у мальчика диагностировали перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится под наблюдением специалистов.

Инцидент произошел у дома № 45 по Комсомольскому проспекту. Школьник упал с общественного балкона. На место была вызвана бригада медиков, которые оперативно доставили ученика в больницу.

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В Челябинске ученик седьмого класса выжил, упав с 11 этажа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы № 3 Челябинска, с различными травмами его доставили в медучреждение. «Школьника доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. По данным URA.RU, у мальчика диагностировали перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится под наблюдением специалистов. Инцидент произошел у дома № 45 по Комсомольскому проспекту. Школьник упал с общественного балкона. На место была вызвана бригада медиков, которые оперативно доставили ученика в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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