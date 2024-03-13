Экс-руководитель курганской налоговой Касьяненко признал вину в даче взятки

14 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Юрий Касьяненко обвиняется в передаче взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судимый экс-руководитель курганской налоговой Юрий Касьяненко признал вину в даче взятки. Речь идет о 300 000 рублей, которые он якобы через адвоката Владимира Чернова дал врачу-урологу за фиктивное медзаключение о наличии онкозаболевания. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала суда. «Взятку признаю. С подстрекательством и фальсификацией не согласен. Я не подстрекал. Ни о чем не просил и никуда эти документы не подавал. Денежное вознаграждение Чернову выплачивал за юридические услуги», — уточнил Касьяненко в суде. После предоставления поддельного медзаключения Касьяненко раньше срока отпустили из колонии, где он должен был отсидеть три года за превышение полномочий (покровительство тюменской компании). Взятку в 2017 году Касьяненко якобы передал врачу через адвоката Чернова, которого судят вместе с экс-главой УФНС. За фиктивное освидетельствование он, по версии следствия, заплатил 300 тысяч рублей. Прокуратура настаивает, что Касьяненко еще и подстрекал Чернова, но экс-руководитель курганской налоговой этого не признал. «Чернов в целях фальсификации доказательств, предвидя общественную опасность совершенных действий, находясь в помещении курганского городского суда, выступая в качестве защитника, подал в канцелярию суда документы об изменении Касьяненко меры пресечения на более мягкую меру пресечения, приложив копию выписки из медицинской документации Касьяненко», — зачитал прокурор на суде. Обвиняемых задержали в апреле 2023 года. Уголовное дело было возбуждено по материалам работы оперативников курганского ФСБ. Ранее суд признал Касьяненко виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Он оказывал покровительство тюменской фирме: ее задолженность по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей, однако Касьяненко дал указание своей подчиненной Ольге Киселевой-Захаровой выявить не более 10 млн рублей долга. По прежнему делу Касьяненко суд назначил три года колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судимый экс-руководитель курганской налоговой Юрий Касьяненко признал вину в даче взятки. Речь идет о 300 000 рублей, которые он якобы через адвоката Владимира Чернова дал врачу-урологу за фиктивное медзаключение о наличии онкозаболевания. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала суда. «Взятку признаю. С подстрекательством и фальсификацией не согласен. Я не подстрекал. Ни о чем не просил и никуда эти документы не подавал. Денежное вознаграждение Чернову выплачивал за юридические услуги», — уточнил Касьяненко в суде. После предоставления поддельного медзаключения Касьяненко раньше срока отпустили из колонии, где он должен был отсидеть три года за превышение полномочий (покровительство тюменской компании). Взятку в 2017 году Касьяненко якобы передал врачу через адвоката Чернова, которого судят вместе с экс-главой УФНС. За фиктивное освидетельствование он, по версии следствия, заплатил 300 тысяч рублей. Прокуратура настаивает, что Касьяненко еще и подстрекал Чернова, но экс-руководитель курганской налоговой этого не признал. «Чернов в целях фальсификации доказательств, предвидя общественную опасность совершенных действий, находясь в помещении курганского городского суда, выступая в качестве защитника, подал в канцелярию суда документы об изменении Касьяненко меры пресечения на более мягкую меру пресечения, приложив копию выписки из медицинской документации Касьяненко», — зачитал прокурор на суде. Обвиняемых задержали в апреле 2023 года. Уголовное дело было возбуждено по материалам работы оперативников курганского ФСБ. Ранее суд признал Касьяненко виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Он оказывал покровительство тюменской фирме: ее задолженность по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей, однако Касьяненко дал указание своей подчиненной Ольге Киселевой-Захаровой выявить не более 10 млн рублей долга. По прежнему делу Касьяненко суд назначил три года колонии общего режима.