Mash: диверсанты ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области

Украинская разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) предпринимает попытки проникновения на территорию Белгородской области. Боевое столкновение происходит в районе села Сподарюшино.
«Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в районе села Сподарюшино зафиксировано боевое столкновение. В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб водитель, два человека получили ранения.
Сообщается о нескольких сбитых ракетах близ телецентра региональной столицы. Также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон также подвергся обстрелу, пострадал один мужчина с ранением руки, повреждены три автомобиля.
Telegram-канал Shot пишет, что 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью. Группа диверсантов пытается прорваться на территорию России через украинскую деревню Поповка и село Сподарюшино. Российская авиация поднята в воздух для поддержки, сообщили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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