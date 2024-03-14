Mash: диверсанты ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Украинская ДРГ предпринимает попытку проникнуть в Белгородскую область, пишет Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) предпринимает попытки проникновения на территорию Белгородской области. Боевое столкновение происходит в районе села Сподарюшино.

«Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в районе села Сподарюшино зафиксировано боевое столкновение. В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб водитель, два человека получили ранения.

Сообщается о нескольких сбитых ракетах близ телецентра региональной столицы. Также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон также подвергся обстрелу, пострадал один мужчина с ранением руки, повреждены три автомобиля.

Telegram-канал Shot пишет, что 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью. Группа диверсантов пытается прорваться на территорию России через украинскую деревню Поповка и село Сподарюшино. Российская авиация поднята в воздух для поддержки, сообщили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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Украинская разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) предпринимает попытки проникновения на территорию Белгородской области. Боевое столкновение происходит в районе села Сподарюшино. «Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в районе села Сподарюшино зафиксировано боевое столкновение. В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб водитель, два человека получили ранения. Сообщается о нескольких сбитых ракетах близ телецентра региональной столицы. Также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон также подвергся обстрелу, пострадал один мужчина с ранением руки, повреждены три автомобиля. Telegram-канал Shot пишет, что 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью. Группа диверсантов пытается прорваться на территорию России через украинскую деревню Поповка и село Сподарюшино. Российская авиация поднята в воздух для поддержки, сообщили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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