Участники Всемирного фестиваля молодежи оценили экопроекты ЯНАО

14 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Иностранцы посетили главную экопросветительскую площадку ЯНАО — ЯмалЭкоДом фото: пресс-служба «Ямал-Экологии» В рамках поездки по Ямалу участники Всемирного фестиваля молодежи посетили главную экопросветительскую площадку региона — ЯмалЭкоДом. В компании «Ямал Экология», реализующей проект по созданию экодомов в округе, отметили, что оценили его гости из Италии, Боливии, Индонезии и России. «Как ни печально, проблема мусора — то, что сегодня объединяет все страны мира на всех континентах. Задача по сокращению его количества будет звучать одинаково понятно на любом языке мира. Ровно поэтому полтора года назад мы создали проект „ЯмалЭкоДом“, направленный на формирование рационального отношения к отходам. В его основе понимание того, что экологические проблемы касаются каждого», — отметил на встрече с молодежью заместитель генерального директора регионального оператора «Ямал Экология» Игорь Стратий. Иностранцы были впечатлены проектами регионального оператора. Например, итальянец Паоло Вентурини восхитился кадрами ЭкоЗабега. Он рассказал, что сам много раз участвовал в плоггинге — забеге, цель которого — собрать как можно больше мусора. Во время первого такого мероприятия в Салехарде участникам удалось собрать 1375 кг мусора, включая мебель и автопокрышки, а также 80 мешков отсортированного вторсырья. Итальянец же отметил, что в его стране за такие большие отходы во время забега не брались. Прибывшая из Индонезии Ростя Септиана Путри, в свою очередь, рассказала, что у себя на родине она также занимается экопроектами. Ее поразило то, что в ЯмалЭкоДоме принимают на переработку не только пластик, но и другие полезные фракции. Международной делегации рассказали и о других проектах регионального оператора. Так, гости из разных уголков планеты, например, узнали о том, что у экодома есть мобильная версия — ЭкоЧум. Эту площадку за шесть дней работы на праздновании Дня оленевода в Надыме, Тарко-Сале и Новом Уренгое посетили почти тысяча человек. Также молодежь из разных стран посетила мастерскую переработки. На память каждому из гостей подарили экосувенир из пластика, переработанного на Ямале. Экопроекты регионального оператора оценили гости из Италии, Боливии, Индонезии и России фото: пресс-служба «Ямал-Экологии» На память иностранцам подарили экосувенир из пластика, переработанного на Ямале фото: пресс-служба «Ямал-Экологии» Гостям экодома рассказали о разных просветительских проектах регионального оператора — ЭкоЧуме, экозабеге и других фото: пресс-служба «Ямал-Экологии» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках поездки по Ямалу участники Всемирного фестиваля молодежи посетили главную экопросветительскую площадку региона — ЯмалЭкоДом. В компании «Ямал Экология», реализующей проект по созданию экодомов в округе, отметили, что оценили его гости из Италии, Боливии, Индонезии и России. «Как ни печально, проблема мусора — то, что сегодня объединяет все страны мира на всех континентах. Задача по сокращению его количества будет звучать одинаково понятно на любом языке мира. Ровно поэтому полтора года назад мы создали проект „ЯмалЭкоДом“, направленный на формирование рационального отношения к отходам. В его основе понимание того, что экологические проблемы касаются каждого», — отметил на встрече с молодежью заместитель генерального директора регионального оператора «Ямал Экология» Игорь Стратий. Иностранцы были впечатлены проектами регионального оператора. Например, итальянец Паоло Вентурини восхитился кадрами ЭкоЗабега. Он рассказал, что сам много раз участвовал в плоггинге — забеге, цель которого — собрать как можно больше мусора. Во время первого такого мероприятия в Салехарде участникам удалось собрать 1375 кг мусора, включая мебель и автопокрышки, а также 80 мешков отсортированного вторсырья. Итальянец же отметил, что в его стране за такие большие отходы во время забега не брались. Прибывшая из Индонезии Ростя Септиана Путри, в свою очередь, рассказала, что у себя на родине она также занимается экопроектами. Ее поразило то, что в ЯмалЭкоДоме принимают на переработку не только пластик, но и другие полезные фракции. Международной делегации рассказали и о других проектах регионального оператора. Так, гости из разных уголков планеты, например, узнали о том, что у экодома есть мобильная версия — ЭкоЧум. Эту площадку за шесть дней работы на праздновании Дня оленевода в Надыме, Тарко-Сале и Новом Уренгое посетили почти тысяча человек. Также молодежь из разных стран посетила мастерскую переработки. На память каждому из гостей подарили экосувенир из пластика, переработанного на Ямале.