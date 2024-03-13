Пермский центр, где готовят операторов ударных дронов, обратился за помощью

В Перми центр подготовки операторов FPV-дронов попросил пермяков о помощи. Центру требуется 60 тысяч рублей на закупку запчастей для оборудования, с помощью которого идет подготовка бойцов для работы в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, нужна помощь! Наш центр бесплатно готовит военнослужащих по техническим средствам разведки и ударным FPV-дронам. Благодаря вам мы собрали почти 25000 из 60 000 рублей. Необходимо закупить оборудование для обучения военнослужащих. Это позволит нам продолжить работу по бесплатной подготовке военнослужащих для работы в зоне СВО», — написали представители центра.
Сейчас в «Стрельце» почти завершился процесс оснащения учебного центра по направлению «Техник FPV». Военнослужащие смогут учиться собирать, паять и настраивать дроны. В феврале центр подготовил 110 новых операторов технических средств разведки и ударных дронов.
Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» искал помещение для бойцов, которые проходят подготовку перед отправкой на СВО. В организации отмечали, что из-за большого наплыва желающих пройти подготовку, возникла проблема их размещения в Перми.
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