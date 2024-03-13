Жители ЯНАО будут голосовать в экзотических странах

Жители ЯНАО на выборах президента России будут голосовать в Египте, Кубе и острове Маврикий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
«Жители Салехарда будут голосовать на Кубе, в Египте, на Маврикии, а также — в крупных городах и населенных пунктах страны. В избирком Салехарда поступило 3678 заявлений для голосования избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы в официальном telegram-канале.
Срок приема таких заявлений уже завершен. В Салехарде 15 марта откроется 14 избирательных участков, а для жителей СНТ «Надежда» и «Север» будет организован специальный автобус для голосования.
В выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они голосовали в 23 странах мира.
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