13 марта 2024

Жители ЯНАО будут голосовать в экзотических странах

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Жители ЯНАО будут голосовать на Кубе, в Египте и на Маврикии Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жители ЯНАО на выборах президента России будут голосовать в Египте, Кубе и острове Маврикий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«Жители Салехарда будут голосовать на Кубе, в Египте, на Маврикии, а также — в крупных городах и населенных пунктах страны. В избирком Салехарда поступило 3678 заявлений для голосования избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы в официальном telegram-канале.

Срок приема таких заявлений уже завершен. В Салехарде 15 марта откроется 14 избирательных участков, а для жителей СНТ «Надежда» и «Север» будет организован специальный автобус для голосования.

В выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они голосовали в 23 странах мира.

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Жители ЯНАО на выборах президента России будут голосовать в Египте, Кубе и острове Маврикий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. «Жители Салехарда будут голосовать на Кубе, в Египте, на Маврикии, а также — в крупных городах и населенных пунктах страны. В избирком Салехарда поступило 3678 заявлений для голосования избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы в официальном telegram-канале. Срок приема таких заявлений уже завершен. В Салехарде 15 марта откроется 14 избирательных участков, а для жителей СНТ «Надежда» и «Север» будет организован специальный автобус для голосования. В выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они голосовали в 23 странах мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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