В школах Куртамышского и Юргамышского муниципальных округов Курганской области планируют до конца года построить быстровозводимые спортзалы. Об этом рассказал директор областного департамента образования Андрей Кочеров в видео, опубликованном в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».
«В этом году по поручению губернатора мы запускаем новый проект по строительству быстровозводимых зданий спортивных залов. Первые два спортзала будут построены в этом году в Юргамышском округе и Куртамышском округе», — сообщил Кочеров.
Ранее начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин заявил, что в регионе планируют развивать хоккейную школу. Также будет выделено дополнительное финансирование для хоккейного клуба «Зауралье».
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