13 марта 2024

В Курганской области начали строить быстровозводимые спортзалы для школ. Видео

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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
Новые спортзалы планируют построить в двух школах (архивное фото) Фото:

В школах Куртамышского и Юргамышского муниципальных округов Курганской области планируют до конца года построить быстровозводимые спортзалы. Об этом рассказал директор областного департамента образования Андрей Кочеров в видео, опубликованном в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году по поручению губернатора мы запускаем новый проект по строительству быстровозводимых зданий спортивных залов. Первые два спортзала будут построены в этом году в Юргамышском округе и Куртамышском округе», — сообщил Кочеров.

Ранее начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин заявил, что в регионе планируют развивать хоккейную школу. Также будет выделено дополнительное финансирование для хоккейного клуба «Зауралье».

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В школах Куртамышского и Юргамышского муниципальных округов Курганской области планируют до конца года построить быстровозводимые спортзалы. Об этом рассказал директор областного департамента образования Андрей Кочеров в видео, опубликованном в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «В этом году по поручению губернатора мы запускаем новый проект по строительству быстровозводимых зданий спортивных залов. Первые два спортзала будут построены в этом году в Юргамышском округе и Куртамышском округе», — сообщил Кочеров. Ранее начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин заявил, что в регионе планируют развивать хоккейную школу. Также будет выделено дополнительное финансирование для хоккейного клуба «Зауралье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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