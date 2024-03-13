Курганские власти планируют создать областную школу хоккея

Областная школа станет следующим этапом развития хоккея в регионе Фото: Евгений Листюк © URA.RU

В Курганской области планируется создание региональной школы хоккея. Об этом заявил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, как указано в сообществе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым принято решение о выделении дополнительного финансирования по ХК «Зауралье <…> Именно это дополнительное финансирование позволит команде более качественно проводить подготовку к выездным матчам, приобрести необходимый инвентарь и спортивное оборудование <…> Следующий этап — это создание областной школы по хоккею», — рассказал начальник управления Моторин в видео, опубликованном сообществом «Правительство Курганской области».

По словам Моторина, именно в этой школе будут расти будущие игроки, которые займут основное место в команде ХК «Зауралье». Кроме того, начальник управления отметил, что финансирование важно, потому что в последний раз данная субсидия увеличивалась более семи лет назад.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков обещал дополнительно профинансировать хоккейный клуб «Зауралье». Хоккейный клуб участвует в четвертьфинале Кубка Петрова.