Курганские власти планируют создать областную школу хоккея

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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Областная школа станет следующим этапом развития хоккея в регионе Фото:

В Курганской области планируется создание региональной школы хоккея. Об этом заявил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, как указано в сообществе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым принято решение о выделении дополнительного финансирования по ХК «Зауралье <…> Именно это дополнительное финансирование позволит команде более качественно проводить подготовку к выездным матчам, приобрести необходимый инвентарь и спортивное оборудование <…> Следующий этап — это создание областной школы по хоккею», — рассказал начальник управления Моторин в видео, опубликованном сообществом «Правительство Курганской области».

По словам Моторина, именно в этой школе будут расти будущие игроки, которые займут основное место в команде ХК «Зауралье». Кроме того, начальник управления отметил, что финансирование важно, потому что в последний раз данная субсидия увеличивалась более семи лет назад.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков обещал дополнительно профинансировать хоккейный клуб «Зауралье». Хоккейный клуб участвует в четвертьфинале Кубка Петрова.

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В Курганской области планируется создание региональной школы хоккея. Об этом заявил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, как указано в сообществе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым принято решение о выделении дополнительного финансирования по ХК «Зауралье <…> Именно это дополнительное финансирование позволит команде более качественно проводить подготовку к выездным матчам, приобрести необходимый инвентарь и спортивное оборудование <…> Следующий этап — это создание областной школы по хоккею», — рассказал начальник управления Моторин в видео, опубликованном сообществом «Правительство Курганской области». По словам Моторина, именно в этой школе будут расти будущие игроки, которые займут основное место в команде ХК «Зауралье». Кроме того, начальник управления отметил, что финансирование важно, потому что в последний раз данная субсидия увеличивалась более семи лет назад. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков обещал дополнительно профинансировать хоккейный клуб «Зауралье». Хоккейный клуб участвует в четвертьфинале Кубка Петрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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