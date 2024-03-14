Тюменцам рассказали, как защититься от клещей

Тюменцев призвали прививаться от клещевого энцефалита
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, осторожно клещи
В Тюмени от клещей обработают детские сады, школы, культурные и спортивные объекты, а также места отдыха Фото:

В Тюмени от клещей обработают детские сады, школы, культурные и спортивные объекты, а также места отдыха. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь — март) с интервалом от одного до семи месяцев в зависимости от вакцины. Затем через 5-12 месяцев (в зависимости от вакцины) необходимо поставить третью прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки — это законченный курс вакцинации», — рассказали в управлении.

Также существует экстренная схема вакцинации — в таком случае время между прививками составляет от двух недель до одного месяца. Ходить в лес разрешается только через две недели после второй прививки.

Чтобы уберечься от всасывания насекомого, важно носить защитную одежду и использовать специальные средства. В случае обнаружении клеща на теле нужно срочно обращаться в областную инфекционную клиническую больницу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 71-летнюю женщину укусил клещ. Она обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе дома.

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В Тюмени от клещей обработают детские сады, школы, культурные и спортивные объекты, а также места отдыха. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь — март) с интервалом от одного до семи месяцев в зависимости от вакцины. Затем через 5-12 месяцев (в зависимости от вакцины) необходимо поставить третью прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки — это законченный курс вакцинации», — рассказали в управлении. Также существует экстренная схема вакцинации — в таком случае время между прививками составляет от двух недель до одного месяца. Ходить в лес разрешается только через две недели после второй прививки. Чтобы уберечься от всасывания насекомого, важно носить защитную одежду и использовать специальные средства. В случае обнаружении клеща на теле нужно срочно обращаться в областную инфекционную клиническую больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 71-летнюю женщину укусил клещ. Она обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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