Тюменцам рассказали, как защититься от клещей

Тюменцев призвали прививаться от клещевого энцефалита

В Тюмени от клещей обработают детские сады, школы, культурные и спортивные объекты, а также места отдыха Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени от клещей обработают детские сады, школы, культурные и спортивные объекты, а также места отдыха. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь — март) с интервалом от одного до семи месяцев в зависимости от вакцины. Затем через 5-12 месяцев (в зависимости от вакцины) необходимо поставить третью прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки — это законченный курс вакцинации», — рассказали в управлении.

Также существует экстренная схема вакцинации — в таком случае время между прививками составляет от двух недель до одного месяца. Ходить в лес разрешается только через две недели после второй прививки.

Чтобы уберечься от всасывания насекомого, важно носить защитную одежду и использовать специальные средства. В случае обнаружении клеща на теле нужно срочно обращаться в областную инфекционную клиническую больницу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 71-летнюю женщину укусил клещ. Она обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе дома.