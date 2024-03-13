13 марта 2024

На въезде в ХМАО полиция массово проверяет водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город, проверка документов
Около КПП образовалась пробка Фото:

На въезде в ХМАО со стороны Томской области сотрудники полиции проверяют все въезжающие в регион автомобили. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.

«На въезде в ХМАО со стороны Стрежевого начал работать КПП. Полиция проверяет всех водителей и записывает номера телефонов всех въезжающих», — сообщил собеседник.

По данным источника, пост начал работу по требованию сотрудников ФСБ. «Это обычная практика. Выборы скоро. Простая мера безопасности», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу ФСБ по Тюменской области. По указанным на сайте номерам никто не ответил. В УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На въезде в ХМАО со стороны Томской области сотрудники полиции проверяют все въезжающие в регион автомобили. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «На въезде в ХМАО со стороны Стрежевого начал работать КПП. Полиция проверяет всех водителей и записывает номера телефонов всех въезжающих», — сообщил собеседник. По данным источника, пост начал работу по требованию сотрудников ФСБ. «Это обычная практика. Выборы скоро. Простая мера безопасности», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу ФСБ по Тюменской области. По указанным на сайте номерам никто не ответил. В УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...