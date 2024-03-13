На въезде в ХМАО полиция массово проверяет водителей

На въезде в ХМАО со стороны Томской области сотрудники полиции проверяют все въезжающие в регион автомобили. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.
«На въезде в ХМАО со стороны Стрежевого начал работать КПП. Полиция проверяет всех водителей и записывает номера телефонов всех въезжающих», — сообщил собеседник.
По данным источника, пост начал работу по требованию сотрудников ФСБ. «Это обычная практика. Выборы скоро. Простая мера безопасности», — добавил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу ФСБ по Тюменской области. По указанным на сайте номерам никто не ответил. В УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
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