В Салехарде (ЯНАО) строители сдали трехэтажный дом по улице Пушкина, квартиры в котором будут проданы желающим. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства.
«В Салехарде завершилось строительство жилого дома на улице Пушкина. Специалисты Госстройнадзора провели на объекте итоговую проверку, по результатам которой застройщику было выдано заключение о соответствии», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале.
В доме на первом этаже расположены офисы, на втором и третьем — восемь квартир, предназначенные для продажи на первичном рынке жилья.
Проблема приобретения жилья в ЯНАО является острой, так как большинство жилого фонда предназначено для программ переселения граждан. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками еще в 2022 году.
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