13 марта 2024

В Салехарде построили дом с квартирами на продажу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде построили восемь квартир под коммерческое жилье Фото:

В Салехарде (ЯНАО) строители сдали трехэтажный дом по улице Пушкина, квартиры в котором будут проданы желающим. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства.

«В Салехарде завершилось строительство жилого дома на улице Пушкина. Специалисты Госстройнадзора провели на объекте итоговую проверку, по результатам которой застройщику было выдано заключение о соответствии», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале.

В доме на первом этаже расположены офисы, на втором и третьем — восемь квартир, предназначенные для продажи на первичном рынке жилья.

Проблема приобретения жилья в ЯНАО является острой, так как большинство жилого фонда предназначено для программ переселения граждан. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками еще в 2022 году.

В Салехарде завершилось строительство дома с квартирами под коммерческое жилье
В Салехарде завершилось строительство дома с квартирами под коммерческое жилье
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) строители сдали трехэтажный дом по улице Пушкина, квартиры в котором будут проданы желающим. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. «В Салехарде завершилось строительство жилого дома на улице Пушкина. Специалисты Госстройнадзора провели на объекте итоговую проверку, по результатам которой застройщику было выдано заключение о соответствии», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале. В доме на первом этаже расположены офисы, на втором и третьем — восемь квартир, предназначенные для продажи на первичном рынке жилья. Проблема приобретения жилья в ЯНАО является острой, так как большинство жилого фонда предназначено для программ переселения граждан. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками еще в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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