Суд заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма»

Бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова заочно арестовали по делу о вымогательстве. Об этом стало известно на заседании Тверского суда Москвы.
«Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова», — говорится в
В ноябре прошлого года журналисту URA.RU сообщили, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это произошло после того, как был арестован пиарщик Антон Сафонов, связанный с Щербаковым. Помощник обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Суд в Тверской области Москвы рассматривал ходатайство о заочном аресте Щербакова и Дмитрия Жмуцкого, обвиняемых в особо крупном вымогательстве.
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