Суд заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма»

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Федора Щербакова обвиняют в вымогательстве Фото:

Бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова заочно арестовали по делу о вымогательстве. Об этом стало известно на заседании Тверского суда Москвы.

«Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова», — говорится в сообщении суда. Там добавили, что решение было принято в его отсутствие в рамках дела о вымогательстве.

В ноябре прошлого года журналисту URA.RU сообщили, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это произошло после того, как был арестован пиарщик Антон Сафонов, связанный с Щербаковым. Помощник обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Суд в Тверской области Москвы рассматривал ходатайство о заочном аресте Щербакова и Дмитрия Жмуцкого, обвиняемых в особо крупном вымогательстве.

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Бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова заочно арестовали по делу о вымогательстве. Об этом стало известно на заседании Тверского суда Москвы. «Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова», — говорится в сообщении суда. Там добавили, что решение было принято в его отсутствие в рамках дела о вымогательстве. В ноябре прошлого года журналисту URA.RU сообщили, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это произошло после того, как был арестован пиарщик Антон Сафонов, связанный с Щербаковым. Помощник обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Суд в Тверской области Москвы рассматривал ходатайство о заочном аресте Щербакова и Дмитрия Жмуцкого, обвиняемых в особо крупном вымогательстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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